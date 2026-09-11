Inflación: después de la baja del 1,7% en agosto, ¿qué esperan los analistas para septiembre de 2026?

La inflación de agosto se ubicó en un 1,7%, la cifra más baja de los últimos 14 meses. El resultado fue celebrado por el Gobierno al alinearse con sus proyecciones, aunque la expectativa del mercado y de los analistas económicos se traslada ahora al comportamiento del nivel general de precios durante septiembre de 2026.

De acuerdo con el informe oficial del Indec, la inflación acumuló un 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 y una variación interanual del 33,5%. De esta manera, el registro de agosto representó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al 2,1% reportado en julio.

Las proyecciones para septiembre

El Ejecutivo espera poder continuar con los números en baja, sin embargo las estimaciones de consultoras privadas señalan que el índice mensual podría elevarse y oscilar entre el 1,8% o el 1,9%.

Según el reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) compartido por el sitio Infobae, el promedio de los analistas consultados por el Banco Central ubicó la previsión de inflación para septiembre en 1,8%, lo que implica un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto a agosto.

Por su parte, Analytica mantiene su proyección en 1,8% en consonancia con la mediana del relevamiento del BCRA. Mientras que Eco Go proyecta una suba mensual del 1,9%, situándose dos décimas por encima del dato oficial de agosto.

Los rubros que podrían marcar la evolución y las medidas del Gobierno

En la evolución del IPC de septiembre cobra relevancia la medición del rubro de alimentos y bebidas. En este sentido, la consultora LCG informó que en la segunda semana del mes, el segmento registró un incremento del 3% luego de varias semanas con variaciones marginales o nulas.

En el promedio acumulado de las últimas cuatro semanas, la firma reportó una aceleración del 1,5% en alimentos. Según su informe, los principales rubros que explicaron este incremento semanal fueron:

Panificados: +9,2%

+9,2% Verduras: +6,2%

+6,2% Carnes: +2,7%

Por otra parte, en el ámbito fiscal y tarifario, el Gobierno formalizó una serie de normas vinculadas a servicios públicos y combustibles que podrían influir en la inflación de septiembre. Estas tienen impacto en electricidad, gas y combustibles:

Tarifas de electricidad: Se dispuso un ajuste promedio del 1,75% para los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Asimismo, la Secretaría de Energía incrementó la bonificación extraordinaria para hogares del esquema subsidiado, elevando el descuento del 50% al 75%.

Se dispuso un ajuste promedio del 1,75% para los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Asimismo, la Secretaría de Energía incrementó la bonificación extraordinaria para hogares del esquema subsidiado, elevando el descuento del 50% al 75%. Tarifas de gas: Se aplicó una actualización promedio del 1,40% con alcance nacional.

Se aplicó una actualización promedio del 1,40% con alcance nacional. Combustibles: Mediante el Decreto 829/2026, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 30 de septiembre la postergación del impuesto a los combustibles líquidos con el propósito de mitigar el traslado del aumento del precio internacional del petróleo (Brent) a los surtidores.

Con información de Infobae