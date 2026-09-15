Pablo Quirno en el Día de la Exportación: «En medio de los conflictos globales, Argentina es un proveedor confiable para el mundo»

Santiago Sourigues (enviado especial)



Bajo el lema «Nueva frontera exportadora: la transformación en curso», la edición número 30° del Día de la Exportación, se desarrolla durante la mañana del martes en el Palacio Libertad de la ciudad de Buenos Aires.

Convocada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y con el respaldo institucional de empresas líderes del agro, la industria y la energía, la jornada reúne a referentes del sector público, embajadores, analistas y líderes empresariales para abordar la coyuntura del sector comercial argentino.

El Ingeniero Fernando Landa, presidente de CERA, fue el encargado de dar la bienvenida y marcar el tono de la reflexión en el inicio de la jornada. «El mundo atraviesa el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra», afirmó Landa. «A esto se suma la virtual ruptura del sistema de comercio multilateral, con una explosión de medidas restrictivas, las cuales se duplicaron a 2025″, agregó.

«Necesitamos una hoja de ruta para infraestructura y logística que impacte más rápidamente en la competitividad». Fernando Landa, presidente de CERA

El presidente de CERA afirmó además que «Los cinco términos mayormente utilizados para definir la visión de exportación de las economías que más participan en el comercio internacional son impulsar el crecimiento, generar riqueza, crear empleo, aportar la seguridad emocional y la sostenibilidad económica».

A continuación, el conductor de la cámara que nuclea al 80% de la fuerza exportadora nacional destacó la performance de la economía nacional, el dinamismo de los sectores que traccionan las ventas al exterior, y la decisión política del gobierno de Javier Milei de normalizar la macroeconomía.

Dato US$ 103.000 Los millones que exportaría Argentina en el acumulado del año 2026, según proyecciones públicas y privadas.

«Hemos escuchado al presidente Milei con claridad, expresando el vínculo entre el crecimiento a largo plazo de nuestro país y la inserción internacional de nuestros productos«, afirmó Landa. Asimismo, señaló la incidencia de la incertidumbre, y reclamó incentivos concretos a la industria, y reclamó «una hoja de ruta para infraestructura y logística que impacte más rápidamente en la competitividad».

Pablo Quirno y la proyección de los productos argentinos

El ministro de relaciones exteriores y culto, Pablo Quirno, fue el primero de los integrantes del gabinete nacional en decir presente durante el Día de la Exportación organizado por CERA.

El canciller valoró el fuerte crecimiento que experimentan las exportaciones argentinas en 2026. «Entre enero y julio, las exportaciones de bienes superaron los US$ 58.000 millones, casi un 23% más que un año atrás. La agroindustria despachó un récord de 74 millones de toneladas. Las pymes, por su parte, vendieron al exterior más de US$ 6.400 millones, su mejor registro para ese periodo en 13 años», aseguró.

En la cúpula. El Palacio Libertad en su piso más alto, recibió el Día de la Exportación (Foto: Enrique García Medina)

El canciller destacó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el acuerdo bilateral de comercio con los Estados Unidos como dos de los hitos que permitieron abrir los mercados internacionales a la producción argentina.

«Recibimos una red de acuerdos que incluía apenas el 10% del PBI mundial. En menos de tres años, los instrumentos concluidos nos acercan al 30%», afirmó Quirno. «Ese salto cualitativo amplía el universo de compradores al que ustedes pueden acceder con preferencias comerciales», arengó el canciller a los referentes de la cadena exportadora presentes.

«Recibimos una red de acuerdos que incluía apenas el 10% del PBI mundial. En menos de tres años, los instrumentos concluidos nos acercan al 30%». Canciller Pablo Quirno, en el Día de la Exportación

El funcionario se subió al diálogo que se registra por estos días a nivel global en torno a la Inteligencia Artificial (IA), y valoró el rol que Argentina puede ocupar en ese tablero. «Detrás de cada centro de datos hay electricidad que asegurar, minerales que procesar y sistemas que diseñar. Podemos participar en toda esa secuencia con recursos nacionales y tecnología propia», estimó.

Por último, en medio del escenario de conflictos que atraviesa el mundo, Quirno trazó un horizonte de continuidad a largo plazo en relación a la apertura comercial y sus beneficios para la economía nacional. «En una región de paz, la Argentina ofrece una base confiable para el abastecimiento de sus socios. Queremos que esa ventaja se traduzca a relaciones que perduran durante las próximas 3 décadas», proyectó el canciller.