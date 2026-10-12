Cumbre clave en Bangkok: Caputo busca destrabar US$ 869 millones del FMI tras el desvío en la meta fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, desembarca este martes 13 de octubre en Bangkok, Tailandia, para encarar una de las misión clave en la agenda financiera del Gobierno. Acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning, el titular del Palacio de Hacienda participará de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, las cuales se extenderán en el continente asiático hasta el próximo 18 de octubre. La gira oficial combina intensas negociaciones multilaterales con la expectativa urgente de lograr un giro de fondos aún pendiente por US$ 869 millones.

El plato fuerte del viaje será el encuentro cara a cara con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. En esta instancia, el equipo económico buscará cerrar formalmente la tercera revisión del programa vigente con el organismo de crédito internacional, un paso ineludible para que el Directorio Ejecutivo habilite el nuevo desembolso de dólares. La tarea técnica no será sencilla, ya que la evaluación aún no ha logrado concluir con un acuerdo a nivel de personal (staff level agreement) entre las partes.

Según precisó Infobae, la actividad de la delegación argentina comenzará en una jornada marcada por las expectativas macroeconómicas. Este martes a las 9 de la mañana de Bangkok (equivalente a las 23 horas del lunes en Argentina), el Fondo difundirá la edición de octubre de su World Economic Outlook, el tradicional informe periódico que actualiza las proyecciones para todos los países miembros. Este documento revelará la mirada del organismo sobre la evolución esperada de la economía nacional en un contexto de dudas sobre el ritmo de la actividad, y servirá como antesala para contrastar las previsiones oficiales del Gobierno con el diagnóstico de la entidad.

El rojo fiscal y la dispensa clave para avanzar

El punto más sensible de la tercera revisión es el resultado de las cuentas públicas. Entre enero y junio, la Argentina acumuló un superávit primario de $ 6,29 billones, una cifra que quedó por debajo de los $ 6,86 billones previstos como meta obligatoria para el cierre del primer semestre. Ante esta diferencia, el equipo de Caputo deberá pedir una dispensa o «waiver» al FMI. Este desvío fue de $ 573.974 millones, y se produjo incluso después de que el organismo redujera la exigencia fiscal original, que inicialmente contemplaba un ambicioso superávit de $ 8,46 billones. La aprobación de esta dispensa es la llave maestra que permitiría que la revisión avance a pesar del incumplimiento de ese parámetro cuantitativo.

El panorama es distinto en el frente externo, donde el BCRA cumplió la meta de reservas netas establecida para junio, favorecido por una flexibilización previa acordada con el Fondo. La variación acumulada desde fines de 2024 se ubicó en -US$ 3.111 millones, muy por debajo del nuevo límite fijado en -US$ 8.600 millones para esa fecha. Esta modificación fue vital, dado que la exigencia anterior reclamaba una variación positiva de US$ 3.200 millones. De este modo, la combinación de un objetivo de reservas cumplido y una meta fiscal incumplida concentrará buena parte de las conversaciones en la cumbre de Bangkok.

Las reservas, los vencimientos y el desembolso en juego

La urgencia por destrabar el eventual desembolso de US$ 869 millones radica en su incidencia directa sobre las reservas internacionales. Durante las últimas semanas, la Argentina realizó un pago al FMI cercano a los US$ 795 millones, por lo que la acreditación de estos fondos aliviaría el efecto de ese vencimiento sobre los activos del Banco Central.

La presión sobre la caja en dólares se mantiene latente a corto plazo. El calendario financiero prevé nuevos pagos al organismo por US$ 865 millones en noviembre y otros US$ 340 millones en diciembre. Hasta el momento, no se ha informado una fecha para el giro de los fondos ni una decisión formal sobre la tercera revisión. Para que el dinero ingrese, primero se debe alcanzar un entendimiento técnico y, luego, el Directorio del Fondo deberá tratar el caso y autorizar oficialmente el desembolso.

Agenda paralela: cumbres globales y reuniones con el Banco Mundial y el BID

Más allá del FMI, la agenda de Caputo incluirá encuentros de alto nivel con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Ambos organismos tuvieron una participación fundamental en el esquema financiero argentino durante el año mediante la emisión de garantías que respaldaron préstamos de bancos privados. El Banco Mundial aportó avales vinculados con créditos por US$ 2.000 millones, mientras que el BID hizo lo propio para un financiamiento por US$ 1.200 millones. Estos respaldos cobran enorme relevancia ante un escenario internacional de tasas más altas y un riesgo país que encarece el acceso de la Argentina al financiamiento externo.

En paralelo a las negociaciones, el contexto de la economía real y productiva también estará bajo la lupa. En su informe regional más reciente, el Banco Mundial recortó su estimación de crecimiento para la Argentina en 2026 a 2,1%, desde el 3,6% que había calculado en junio. Esa corrección se dio tras registrarse una caída mensual de la actividad del 2,9% en julio, aunque las estimaciones privadas anticipaban una recuperación parcial para agosto. En la misma línea, tras la visita a Buenos Aires a fines de septiembre de una misión técnica encabezada por Joyce Wong, el Fondo planteó que el crecimiento argentino debe ampliarse hacia más sectores de la economía y distribuirse de forma más equitativa entre los trabajadores.

Finalmente, la intensa estadía del ministro contemplará su participación en reuniones con ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, en sesiones del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional. Caputo también compartirá encuentros con autoridades económicas de América Latina y del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, será expositor en un panel del Banco Mundial sobre el efecto de las reformas en el crecimiento regional, y participará de un desayuno de trabajo con representantes del G20 para analizar a fondo la coyuntura económica global.