Oro del Banco Central: Redrado apuntó a un «error de cálculo» y Olmos sostuvo la pérdida de US$1.023 millones

La AGN incluyó la operación con oro en los párrafos de énfasis del balance 2025 del Banco Central. (Foto: gentileza)

La polémica por las operaciones con el oro del Banco Central (BCRA) sumó dos voces que coinciden en un punto: todavía no se conoce el informe técnico que respaldó la cobertura que terminó con un pago de US$1.023 millones en divisas.

El expresidente de la entidad Martín Redrado pidió en LN+ que el BCRA lo haga público. El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, admitió en Radio Con Vos que la evaluación de esa decisión no forma parte del informe del organismo.

Un día después de que la AGN difundiera en sus redes que el Central había operado «especulando» con el precio del metal, Olmos no retrocedió en la cifra: «Son 1.023 millones de dólares que salieron del Banco Central para pagar esta cobertura», insistió.

Sin embargo, cambió el tono. «Hicimos un señalamiento y una exposición de una operación que está puesta en el informe. No hicimos un cuestionamiento«, afirmó.

Redrado, en cambio, habló de «un error de cálculo«. Explicó que el mecanismo funcionó como un «collar»: una estructura que fija un piso ante la baja del precio, pero que a la vez compromete la venta a un valor determinado.

«¿Por qué perdió el Banco Central? Porque tuvo que vender; en realidad no vendió oro, puso los dólares equivalentes, porque el nivel al cual había comprometido a venderse fue mucho más bajo del nivel de mercado», detalló.

Redrado cuestionó la cobertura sobre el 100% del oro y pidió que el BCRA muestre el informe técnico

Para el economista hubo «un error de criterio y un error técnico«, porque «en ese momento estaba claro que el oro tenía mucha mayor potencialidad de subir que de bajar».

Su planteo más crítico choca con el argumento central del Banco Central, que defendió haber cubierto el 100% de su posición en oro. «Nunca se puede cubrir el 100% de una posición, siempre se cubre una parte para tener cierto respaldo, cierto piso», sostuvo.

Les comparto mi análisis de la perdida de u$s1000M en ña operación de cobertura que hizo en @BancoCentral_AR — Martín Redrado (@martinredrado) October 9, 2026

Redrado recordó que durante su gestión exigía que estas operaciones tuvieran un costo neutro frente a una suba del activo. Las reservas, remarcó, requieren un manejo «extremadamente conservador«, lejos de la lógica de un fondo de inversión.

Aun así, descartó la especulación y pidió no politizar el tema: «No ha habido una especulación, ha habido un error«. Y reclamó: «Sería muy importante que también el Banco Central muestre el informe técnico que hizo la línea para tomar este tipo de decisión».

Qué señaló la AGN en el balance 2025 del Banco Central y cuándo llega la auditoría por el traslado del oro

Olmos explicó que los estados contables 2025 del Central «se pueden observar, cosa que no se hizo», y que el balance fue considerado técnicamente favorable.

La operación con oro quedó en los llamados párrafos de énfasis, junto con la posición del BCRA con el Tesoro, el swap con China, el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, el programa con el FMI y los Bopreal.

La AGN concluyó la auditoría de los Estados Contables (EECC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 31 de diciembre de 2025. La opinión de la AGN es que los EECC del BCRA son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad. Sin embargo, el informe incluye un señalamiento sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Durante el ejercicio 2025, la tenencia de oro —adquiridas en las gestiones de Prat Gay y Marco del Pont— registró una ganancia patrimonial de más de 8 billones de pesos, explicada solamente por la suba internacional del precio del metal. En ese mismo año, bajo la actual gestión (Bausili) y con fines de cobertura, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente). De acuerdo con los EECC, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de 1.5 billones de pesos (equivalentes a USD 1.023 millones), que se pagó con divisas. Al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto. En síntesis: durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones, según surge de las registraciones contables. Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de USD 1.000 millones para la entidad. Por último, quiero aclarar que la AGN se encuentra trabajando en la auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas (oro) por parte del BCRA. En ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quien se benefició. Dicho informe se encuentra desde hoy, en el BCRA para su descargo. — Presidencia AGN (@PresidenciaAGN) October 8, 2026

Las preguntas de fondo, admitió, siguen abiertas: «Por qué se tomó esa decisión, si está bien tomada, qué parámetros se tomaron, qué informe técnico hubo para pensar que la trayectoria que iba a tener el precio del metal en el 2025 iba a ir a la baja y no a la alza».

Además, confirmó que el informe de la otra auditoría de gestión, la que analiza el traslado de parte del oro fuera del país, ya está en el BCRA. La entidad tiene 15 días, prorrogables por otros 15, para presentar su descargo.

La defensa del Banco Central y de Daza: un resultado neto positivo de US$2.505 millones

El Banco Central sostiene que la posición en oro cerró 2025 con un resultado neto positivo de US$2.505 millones, al sumar la valorización del metal y el costo de la cobertura.

Horas después de las declaraciones de Olmos, el viceministro de Economía, José Luis Daza, comparó la operación con una póliza: «Para esta gente, comprar seguro contra incendio de tu casa es un error si la casa no se incendia«.

Según la explicación de Redrado, esa analogía omite que un collar no es solo un seguro contra la baja: también implica resignar la suba. Y eso fue lo que el Central terminó pagando en dólares.