“De promesa a potencia” la premisa del 62º Coloquio de IDEA en 2026

La edición 2026 del mayor foro empresario argentino, tendrá lugar a fines de septiembre en la ciudad de Mar del Plata.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) anunció la realización de su 62° Coloquio, que tendrá lugar los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.



Como cada año, el encuentro reunirá a líderes empresarios, políticos y sociales para debatir la agenda de transformación y la estabilidad macroeconómica, procurando un proceso de inversión, competitividad y crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas.



“¿Por qué no pensar que Argentina va a ser un país estable, con un período largo de crecimiento? Otros países lo lograron. El desafío es discutir cuáles son los principios y las condiciones que nuestro país tiene que seguir para que esto suceda”, afirmó Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio IDEA y CEO de Grupo Galicia.

Cuatro ejes de debate

La edición 2026 girará en torno a cuatro ejes temáticos. El primero será “estabilidad”, abordando las condiciones necesarias para consolidarla como un proceso que integra macroeconomía, institucionalidad y políticas de Estado.

Lugar de encuentro y debate. El Coloquio de IDEA es el foro empresario más importante del país.



El segundo eje será “el mundo”, y se analizarán las megatendencias que redefinen el escenario global: geopolítica, inteligencia artificial y tecnología, cambios demográficos, transformación energética y las nuevas dinámicas del capital y la inversión.



El tercer vector será la “competitividad”, y se abordarán los desafíos para mejorar la posición estructural argentina desde factores como infraestructura, logística, regulación, financiamiento y sistema tributario, hasta la transformación necesaria dentro de las propias organizaciones.

“¿Por qué no pensar que podemos ser un país estable que crece a largo plazo? El desafío es discutir qué hace falta para que esto suceda” Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio IDEA y CEO de Grupo Galicia.



El “desarrollo” será el cuarto eje, enfocado en cómo combinar crecimiento económico con desarrollo humano. Se incluirán temas centrales como educación para el empleo, mercado laboral, informalidad y los desafíos sociales que enfrenta el país”.



“Pensar el desarrollo a 20 años requiere preguntarnos qué país queremos construir y con qué talento vamos a hacerlo posible”, destacó Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

El evento tiene programada la presencia del ministro de economía Luis Caputo, y el discurso de cierre a cargo del presidente Javier Milei.