El FMI inicia la tercera revisión del acuerdo con la Argentina: cuándo llega la misión técnica y qué metas evaluará

El Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará a la Argentina una misión técnica a partir de la semana del 21 de septiembre para dar inicio a la tercera revisión del programa económico vigente con el país. La llegada de la comitiva fue informada por la directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, en su conferencia de prensa del 10 de septiembre en Washington.

La revisión corresponde al programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) a 48 meses, aprobado el 11 de abril de 2025. El esquema contemplaba US$20.000 millones al momento de su anuncio, pero su acceso total ronda los US$21.000 millones.

Bajo el mecanismo acordado, los fondos se liberan en tramos sucesivos, condicionados a la aprobación de cada revisión. Los técnicos mantendrán reuniones con funcionarios del equipo económico en Buenos Aires, aunque la aprobación final de los desembolsos corresponde al Directorio Ejecutivo.

El antecedente de la segunda revisión y el desembolso de US$1.000 millones

Tal como publicó este medio, la revisión previa cerró el 21 de mayo, cuando el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la segunda evaluación del programa. En la misma instancia concluyó la consulta del Artículo IV de 2026, el examen integral que el Fondo realiza sobre la economía de sus países miembros.

Esa resolución liberó un desembolso cercano a los US$1.000 millones. En su evaluación, el Directorio destacó la adhesión del Gobierno a un ancla fiscal firme y respaldó el objetivo de equilibrio fiscal para 2026. Como apoyos de ese objetivo mencionó la reducción de subsidios energéticos, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional.

Antes, el 15 de abril, el personal técnico del organismo y las autoridades argentinas habían alcanzado el acuerdo a nivel técnico (Staff-Level Agreement) sobre esa revisión. En esa oportunidad, el FMI valoró la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso y de reformas legislativas clave. También destacó los ajustes al esquema monetario y cambiario, que según su evaluación contribuyeron a una incipiente recomposición de las reservas.

Reservas y resultado fiscal, en el centro de la evaluación

Durante la misión, los técnicos analizarán el cumplimiento de los criterios de desempeño y las metas indicativas del programa, entre ellas la acumulación de reservas internacionales netas y el resultado fiscal.

Hasta el momento, el FMI no difundió un comunicado específico sobre la misión ni detalló la composición de la delegación o el cronograma de reuniones con las autoridades argentinas. Al término de este tipo de visitas, el personal técnico suele emitir una declaración con sus conclusiones. Un eventual acuerdo a nivel técnico debe luego ser aprobado por el Directorio Ejecutivo.

La conferencia que la directora del FMI, Julie Kozack, brindó el 10 de septiembre se puede ver acá.