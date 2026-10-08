Definieron la concesión de AySA: quedó en manos del grupo de Mauricio Filiberti que ofreció US$340 millones

AySA fue una de las empresas "sujetas a privatización" por La Ley Bases. Foto: NA.

El Gobierno nacional definió este jueves la concesión del 90% del paquete accionario de la empresa AySA, que brinda el servicio de suministro de agua potable y cloacas en la región del AMBA. La entidad pasó a manos del grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que ofertó US$340,2 millones. El holding pertenece el empresario Mauricio Filiberti.

El monto a pagar estuvo por debajo de los US$500 millones que pretendía el Ejecutivo.

Las dos empresas que pujaron por AySA

En las últimas horas, según informó Noticias Argentinas, el Gobierno había aprobado las ofertas técnicas de los dos grupos empresarios que avanzaron en las distintas etapas del proceso licitatorio. Los sobres con la propuesta económica se abrieron hoy a las 10 en el Ministerio de Economía. Los grupos que pujaron por quedarse con AySA fueron Rowing S.A. y el grupo Roggio ROAS S.A.U.

El medio de Buenos Aires explayó que la propuesta de Rowing S.A. incluyó a Transclor, compañía del empresario Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.

El segundo grupo fue Roggio ROAS S.A.U., sociedad vinculada al Grupo Roggio, que integran Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.

El Gobierno finalmente se volcó por la oferta del grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que ofertó US$340,2 millones, superando la del grupo liderado por Roggio SA que propuso un pago de U$S285 millones.

Los compromisos en AySA para la nueva concesionaria

Según se estableció en los pliegos, la futura concesionaria deberá asumir un programa de inversiones estimado en más de US$2.000 millones entre 2027 y 2031. AySA

El esquema prevé obras de expansión, mantenimiento y mejora de las redes de agua potable y desagües cloacales.

Las metas previstas para 2031 establecen una cobertura de 75,3% para agua potable y de 63,9% para desagües cloacales.

Al cierre de la concesión, cuyo plazo inicial será de 30 años y podrá prorrogarse, la exigencia será alcanzar al menos 90% de cobertura de agua y 75% de cloacas.

El proceso también contempla definiciones sobre la estructura tarifaria, el financiamiento de las obras y los mecanismos de control regulatorio.

En paralelo, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento adjudicó por hasta $275,8 millones un servicio de extracción, traslado y análisis de muestras de agua y efluentes a Estudio Ecológico Industrial SRL.

La contratación tendrá una vigencia de 12 meses, con posibilidad de prórroga, y abarcará controles sobre agua potable, redes cloacales y plantas depuradoras.

El proceso licitatorio se realiza bajo la modalidad de etapa múltiple y sin base, con el objetivo de transferir a un único operador estratégico la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado nacional, correspondientes al 90% del capital social de la empresa.

El procedimiento se encuadra en la Ley de Bases, donde se declaró a AySA como una de las compañías estatales «sujeta a privatización», en articulación con la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025.

Concesión de AySA: el foco en Mauricio Filiberti

Mauricio Filiberti fue uno de los actores principales en este proceso licitatorio, ya que es dueño de Transclor, empresa que ya es proveedora de AySA, y al mismo tiempo forma parte de la propuesta liderada por Rowing S.A.

Transclor provee productos químicos utilizados en la potabilización del agua, entre ellos insumos derivados de cloro-soda y policloruro de aluminio.

El empresario también participa en Edenor, donde la distribuidora eléctrica tiene a AySA entre sus grandes clientes industriales por el consumo energético de las plantas de potabilización, estaciones de bombeo, redes y establecimientos de tratamiento de efluentes.

Privatización de AySA: ajuste de tarifas

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó para el 26 de octubre a una audiencia pública para tratar la propuesta de actualización de los coeficientes zonales y del régimen tarifario presentada por AySA en medio del proceso de concesión. El llamado fue formalizado el jueves pasado a través del Boletín Oficial.

El debate estará centrado en la propuesta técnica de AySA, que busca actualizar el esquema tarifario que permanece sin una revisión integral desde su diseño original.

La empresa plantea una simplificación del esquema zonal, proponiendo para los usuarios del régimen no medido reducir los actuales 11 coeficientes zonales, que varían entre 1,10 y 3,50, a 5 niveles, que irían de 0,75 a 2,75.