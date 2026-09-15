Privatización de AySA: quiénes están detrás de los dos consorcios que disputan el control de la empresa

El Gobierno avanza con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). El control del 90% del paquete accionario se lo disputan dos consorcios, tras quedar autorizados a presentar la oferta económica en la licitación pública convocada por la administración libertaria.

Las propuestas del acta de apertura se revelaron este martes: una pertenece al consorcio liderado por Rowing S.A. junto a Arcos, Transclor y PHX; la otra fue presentada por la firma Roggio ROAS S.A.U. y sus asociados.

Quiénes se disputan el control de AySA

Según la información brindada, Rowing es una empresa argentina de ingeniería, construcción y servicios industriales, que se especializa en el desarrollo y mantenimiento de infraestructura de energía, proyectos ferroviarios, telecomunicaciones, obras civiles y arquitectura, y saneamiento urbano. La firma ya tiene experiencia siendo prestadora del sector público.

La compañía pertenece al empresario Walter Román, quien forma parte de una familia con nexos con el oficialismo. En lo particular, aportó con sus empresas $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.

Por medio de la empresa de servicios logísticos y postales Urbano Express, ganó en 2025 una licitación del PAMI para la provisión de pañales a adultos mayores. La contratación terminó en una denuncia por presunto direccionamiento y sobreprecio.

El consorcio que encabeza Rowing también tiene como protagonista a Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, que es el proveedor exclusivo del policloruro de aluminio que se usa para potabilizar el agua, siendo el insumo más importante que consume AySA. Por su parte, Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el control accionario de Edenor, la distribuidora eléctrica que tiene como principal cliente a AySA.

Asimismo, la oferta cuenta con la participación de Arcos. La empresa brasileña opera el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro tras quedarse con una compulsa millonaria y es el cuarto socio es PHX, un fondo de inversión con sede en Países Bajos.

En tanto, la otra propuesta está a cargo del Grupo Roggio que se dedica a negocios de infraestructura y servicios en diversas áreas como construcción, residuos, transporte, y distribución de agua y saneamiento. En este último, se ocupa de la operación de Aguas Cordobesas.

Respecto a sus otras áreas, la firma se encarga de la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires a través de Cliba y opera el subte porteño junto al ramal Urquiza a través de Metrovías.

La cabeza del grupo es Aldo Roggio, uno de los empresarios que están procesados en la causa Cuadernos, en la cual declaró como arrepentido y reconoció haber pagado coimas.

Con información de Noticias Argentinas