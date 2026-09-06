Subasta de activos: la jugada de Gobierno para recaudar US$ 1.000 millones con una nueva ola de privatizaciones

El Palacio de Hacienda apura los tiempos financieros y acelera una nueva etapa del programa de venta de activos públicos.

La meta del ministro de Economía, Luis Caputo, es conseguir más de US$ 1.000 millones antes de que termine el año para alimentar la caja con la que el Estado nacional deberá hacer frente a los compromisos de deuda acumulados hasta 2027, año en que las necesidades financieras brutas escalan a los US$ 24.900 millones.

La estrategia del Ejecutivo, según indica La Nación, es coordinada de forma directa por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), conducida por Diego Chaher. En el radar oficial figuran licitaciones masivas que van desde bloques energéticos de gran escala hasta la red de infraestructura viala y aeroportuaria, con el objetivo de desprenderse del control mayoritario de compañías estratégicas.

Termoeléctricas y AySA: los «tickets grandes» de Luis Caputo

El eje central de la recaudación de corto plazo se apoya en tres activos con valuaciones que los funcionarios consideran de «ticket grande». Desde La Nación indicaron que el listado se compone por:

Centrales Termoeléctricas (US$ 600 millones): Enarsa pondrá a la venta su paquete accionario mayoritario en la Central Manuel Belgrano (65% de participación en Campana) y la Central José de San Martín (68,8% en Timbúes). Ambas son plantas de ciclo combinado de 865 MW donde el Estado comparte propiedad con firmas como Pampa Energía, Central Puerto y AES.

Enarsa pondrá a la venta su paquete accionario mayoritario en la (65% de participación en Campana) y la (68,8% en Timbúes). Ambas son plantas de ciclo combinado de 865 MW donde el Estado comparte propiedad con firmas como Pampa Energía, Central Puerto y AES. AySA (US$ 500 millones): El 15 de septiembre vencerá el plazo para recibir ofertas por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos en una licitación sin precio base. El pliego exige al comprador un compromiso de inversión de US$ 1.940 millones en los primeros cinco años.

El 15 de septiembre vencerá el plazo para recibir ofertas por el de Agua y Saneamientos Argentinos en una licitación sin precio base. El pliego exige al comprador un compromiso de inversión de en los primeros cinco años. Intercargo (Segunda oportunidad): Tras declarar desierta la primera licitación que exigía un piso de US$ 45 millones, el Gobierno relanzará la venta del 100% de la firma de servicios aeroportuarios sin precio base, retirando previamente la caja de efectivo que la compañía mantiene acumulada.

Hidroeléctricas y el Gasoducto Perito Moreno en la nómina

El plan trazado por la ATEP contempla una segunda fase de concesiones sobre la infraestructura energética nacional que involucra vencimientos de contratos de la década del 90:

Represas regionales en transición: Se alista la licitación para nuevos operadores en el complejo Futaleufú (Chubut, operada por Aluar), el sistema Diamante (Mendoza), Río Hondo-Los Quiroga (Tucumán/Santiago del Estero) y El Cadillal (Tucumán).

Se alista la licitación para nuevos operadores en el complejo (Chubut, operada por Aluar), el sistema (Mendoza), (Tucumán/Santiago del Estero) y (Tucumán). Gasoductos por 30 años: El Gobierno proyecta otorgar la concesión privada para la operación de más de 3.100 kilómetros de ductos que pertenecen a Enarsa. Entre ellos figura el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), la Reversión del Gasoducto Norte y los tramos Mercedes-Cardales, GNEA y Juana Azurduy. La selección se definirá por compulsa internacional en base a la tarifa de transporte más baja.

Los cálculos de la consultora Econviews, publicados por La Nación, indican que la Argentina enfrenta vencimientos por US$ 15.700 millones de capital y US$ 9.200 millones de intereses para 2027. La hoja de ruta oficial contempla cubrir ese bache mediante organismos internacionales (US$ 4.200 millones), deuda local (US$ 5.000 millones) y un piso de US$ 1.500 millones provenientes del proceso de privatizaciones.

Con la transferencia previa de la red de Transener por US$ 356 millones y las concesiones hidroeléctricas concretadas en el primer semestre, el Palacio de Hacienda busca consolidar el ingreso de divisas antes de que las discusiones del calendario electoral de 2027 comiencen a condicionar el apetito de los inversores.