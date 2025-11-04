Definieron la fecha de la audiencia pública por el Duplicar Norte, un oleoducto clave para Vaca Muerta

El próximo 18 de diciembre se realizará en Cipolletti la audiencia pública presencial por el proyecto «Oleoducto Duplicar Norte» que unirá la Puesto Hernández y la estación de bombeo en Allen, con un ducto de 147 kilómetros en territorio de Río Negro y otro tramo en Neuquén. La obra servirá para aumentar la capacidad de transporte de Vaca Muerta en unos 220.000 barriles.

La audiencia se concretará a las 9 de ese día en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente de Cipolletti ubicada en Los Sauces y Los Arrayanes.

El Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por la consultora Confluencia Ambiente & Seguridad S.A., detalla las medidas de prevención, mitigación y control previstas en el Plan de Gestión Ambiental, que busca garantizar el cumplimiento de las normas ambientales provinciales y nacionales.

Según se informó desde la Secretaría de Energía, la convocatoria se enmarca en lo dispuesto por las Leyes Provinciales M 3.266 y J 3.284, que establecen la instancia de audiencia pública como un espacio de diálogo y consulta no vinculante, donde podrán expresarse ciudadanos, instituciones, organizaciones y actores sociales con interés en la temática ambiental del proyecto.

La obra que se realizará

El CEO de Oldelval, Ricardo Hösel, indicó en septiembre, semanas después de anunciar la construcción de la obra, que la empresa decidió avanzar con su proyecto para atender las necesidades de las áreas ubicadas en la parte norte de Vaca Muerta.

La empresa inauguró en marzo de este año el Duplicar Plus, que llevó la capacidad de transporte de la formación no convencional a los 730.000 barriles en total.

El Duplicar Norte demandará una inversión de 400 millones de dólares y unirá los yacimientos cercanos a Rincón de los Sauces con la estación de bombeo principal de la empresa en Allen, en un recorrido cercano a los 200 kilómetros. En este último punto nace precisamente el Duplicar Plus, que lleva la producción de Vaca Muerta con destino a Puerto Rosales, en la provincia de Buenos Aires.

A poca distancia de Oldelval, también se está construyendo la cabecera de bombeo del Oleoducto Vaca Muerta Sur o VMOS, que conectará la formación neuquina con la costa de Río Negro, más precisamente Punta Colorada, donde a través de dos boyas se cargará el crudo en barcos de gran calado.

Según se informó, el sistema de VMOS y el de Oldeval estarán interconectados permitiendo direccionar el crudo de la cuenca neuquina hacia donde lo requiera la demanda.