¿Dónde conviene hacer un plazo fijo? Los bancos con las mejores tasas hoy, 3 de julio de 2026
Debido al ajuste en las tasas nominales de las entidades bancarias argentinas durante julio, se actualizó el listado de rendimientos del mercado. A continuación, el detalle de las opciones más rentables para los ahorristas.
Con la llegada de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio, muchos ahorristas ya buscan alternativas para hacer rendir ese extra. En ese contexto, te presentamos el ranking actualizado al 3 de julio con los bancos que ofrecen las tasas de interés más competitivas del mercado para armar un plazo fijo hoy.
Ranking de plazos fijos hoy, 3 de julio de 2026
Con el comienzo de julio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su tabla comparativa de tasas. Este listado reúne a las entidades con mayor volumen de depósitos y detalla la TNA que ofrece cada una para plazos fijos intransferibles a 30 días.
Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.
El ranking este viernes, 3 de julio, se posicionó de la siguiente manera:
- Banco Macro: 19,5%
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco BBVA: 18,75%
- Banco Credicoop: 17,5%
- ICBC: 17,2%
- Banco Hipotecario S.A: 17%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
- Banco Santander: 16%
- Banco Galicia: 17,5%
Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así hoy, 3 de julio:
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A: 23%
- Banco VOII: 22%
- Banco Meridian: 22,5%
- Banco Masventas: 19%
- Banco CMF S.A: 22%
- Banco Bica S.A: 22%
- Reba Compañía Financiera S.A: 23%
- Banco del Sol S.A: 23%
- Bibank: 21%
- Banco Mariva: 21%
- Banco Tierra del Fuego: 19%
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A: 20,75%
- Banco Dino S.A: 20%
- Banco Julio S.A: 19%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- Banco de Comercio S.A: 19%
- Banco de Formosa S.A: 18,5%
- Banco del Chubut S.A: 18,5%
- Banco Comafi S.A: 17%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
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