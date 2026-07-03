¿Dónde conviene hacer un plazo fijo? Los bancos con las mejores tasas hoy, 3 de julio de 2026

Con la llegada de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio, muchos ahorristas ya buscan alternativas para hacer rendir ese extra. En ese contexto, te presentamos el ranking actualizado al 3 de julio con los bancos que ofrecen las tasas de interés más competitivas del mercado para armar un plazo fijo hoy.

Ranking de plazos fijos hoy, 3 de julio de 2026

Con el comienzo de julio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su tabla comparativa de tasas. Este listado reúne a las entidades con mayor volumen de depósitos y detalla la TNA que ofrece cada una para plazos fijos intransferibles a 30 días.

Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.

El ranking este viernes, 3 de julio, se posicionó de la siguiente manera:

Banco Macro: 19,5%

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco BBVA: 18,75%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Hipotecario S.A: 17%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Santander: 16%

Banco Galicia: 17,5%

Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así hoy, 3 de julio: