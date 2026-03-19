Las reservas del Banco Central volvieron a caer y marcaron su nivel más bajo desde comienzos de 2026

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron y culminaron este jueves en su nivel más bajo desde que comenzó el 2026.

Las reservas cerraron en US$ 43.702 millones. Respecto del miércoles, las reservas cayeron US$ 793 millones, a pesar de que hoy compró US$132 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

En particular, las reservas anotaron su valor más bajo desde el 5 de enero, cuando se inició la “fase 4” del programa monetario.

Uno de los principales factores por los que retrocedieron se ubica en la caída del oro. La onza perdió 5% en el día hasta los US$4,651.3.

“Parte de la baja se explica por la caída en la valuación del oro (-US$557 millones), aunque queda un residuo relevante sin explicar de unos US$359 millones. Dado que el Tesoro no tenía pagos de deuda programados, podrían haber incidido movimientos de encajes u otros factores”, indicaron desde PPI.

El Banco Central acumula más de 50 ruedas consecutivas con compras en el mercado mayorista. Desde que se puso en marcha la nueva fase del programa, compró US$3.611 millones. Superó el 36% de la meta pactada para este año.

El BCRA continúa comprando en un contexto donde el dólar opera por debajo de los $1.400. El tipo de cambio mayorista cerró en $1.394,5 y quedó a 17,4% del techo de la banda cambiaria, que hoy se ubicó en $1.637,01.

Con información de N.A