Diana Mondino: «La diferencia entre Milei y Bullrich es la forma de plantear el problema»

Diana Mondino es candidata a diputada nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el partido La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei. La economista analizó las turbulencias cambiarias de la semana y las medidas del Gobierno, y profundizó en algunas de las propuestas del espacio más votado en las elecciones primarias.

PREGUNTA: ¿A qué atribuye la corrida cambiaria de esta semana?

RESPUESTA: No creo que esté vinculado al resultado electoral. Creo que es al revés, sostuvieron como pudieron un dólar embravecido hasta las elecciones para aparentar algo similar a un proceso ordenado. Pero no se puede tener una emisión notable y uno de los precios de la economía controlado, que es el dólar. Simplemente soltaron lo que tenían sujeto.

P: ¿El salto devaluatorio del lunes alcanza para ordenar las cuentas externas?

R: No, porque toda devaluación tiene que estar acompañada de un plan. Si lo hay, no se conoce todavía. El equilibrio en las cuentas se va a dar en la medida que liberes exportaciones, el acto físico de producir y de exportar tiene serias limitaciones. Mientras haya brecha, que juega a favor del importador y en contra del exportador, va a ser muy difícil lograr un equilibrio en la balanza comercial.

Simplemente soltaron lo que tenían sujeto. Diana Mondino, sobre la corrida cambiaria de la semana.

P: ¿En qué se diferencian los perfiles económicos de Milei y de Bullrich?

R: Tenemos un orden secuencial en el que se deberían atacar los problemas. Seguramente el equipo de Bullrich también lo tiene, pero aquí el orden de los factores sí altera el producto. Queremos que un argentino pueda ahorrar e invertir, pero para eso, ¿qué hace falta? Nosotros vamos de ahí para atrás. Ahí tenemos una diferencia, quizás porque ellos ya han tenido experiencia en el sector público y dicen ‘despacito y por las piedras’. Nosotros no pensamos en ‘cómo es ahora y cómo lo mejoramos’, sino en ‘qué tiene que haber y qué cosas deben ocurrir para que lleguemos a ese objetivo’, no trabajamos desde lo incremental. Probablemente el camino no sea distinto, pero la forma de plantear el problema sí.

P: Milei contó que consiguió financiamiento para dolarizar, pero Emilio Ocampo dijo en la semana que no es necesario endeudarse para hacer la dolarización. ¿Cómo se la llevaría adelante?

R: Hay 5 propuestas de dolarización: Ávila, Ravier, Romano, Rodríguez y Ocampo. La más abarcativa es la de Ocampo, pero las otras no han desaparecido. Los gobiernos argentinos crearon un problema con las Leliqs, así que ahora tenés que resolver dos problemas: la inflación y la deuda de las Leliqs. Ahí es donde está la instrumentación de una dolarización, cómo la vamos a hacer. La dolarización es esencial para eliminar la financiación espuria por parte del Banco Central. El Tesoro, cada vez que necesita plata, se la pide al Central, y como saben que eso genera inflación, lo reabsorben con Leliqs. Por cada $100 de Leliqs, dentro de un año debés $300, y la única forma que tiene el Central de pagarlas es con más emisión. Eso es lo que tenemos que ver cómo se soluciona, y es el principal error económico del Gobierno. Es un suicidio económico. Los contratos se pagan, tenemos que ver cómo para solucionar este tema. La dolarización tiene la ventaja de que nunca más podemos estar en este problema. Lo que queremos es que ahora, rápidamente, se frene la inflación y haya posibilidad de tener un patrón de medida.

Los contratos se pagan, tenemos que ver cómo. Diana Mondino, sobre el stock de pasivos remunerados del Banco Central.

P: ¿Cómo bajan la inflación rápidamente?

R: No hay experiencias históricas en el mundo en donde pase a cero inmediatamente. Pero imaginate que algo así, mágica y extraordinariamente, pudiera ocurrir en la Argentina. ¿Vos te quedarías con el nivel de jubilaciones y de salario actual? Los combustibles subieron 12% esta semana, o sea que si hubiéramos hecho la dolarización la semana pasada, ¿los combustibles hoy serían 12% más baratos? Tiene que haber ajustes de precios relativos, que no van a ser fáciles ni rápidos. Siempre se habla de tarifas y servicios públicos, pero hay muchos otros precios relativos que se tienen que ajustar, básicamente costo del capital y el salario. Hoy el capital tiene una retribución del 200% y el salario, no digamos cuánto.

Hay muchos precios relativos que se tienen que ajustar. Diana Mondino, sobre el stock de pasivos remunerados del Banco Central.

P: Ustedes plantean que la reforma del estado y el recorte del gasto público es central. ¿Eso incluya la eliminación del Ministerio de Ciencia y la privatización del Conicet, como lo planteó Milei?

R: Tenemos una inversión pública en ciencia y técnica con un desorden muy importante. No solamente es quién define qué investigar, cómo investigar, quiénes cobran, cuánto cobran, de qué forma cobran y quién trabaja, sino que además tenés un tema con respecto a quién se beneficia de la investigación. Si algo sale bien, ¿qué recibe la Argentina a cambio? Si algo sale mal o no funciona, sí lo pagamos entre los 47 millones de argentinos. Hay muchísimas organizaciones privadas en el mundo y en Argentina. Hay que modificar de raíz el funcionamiento de eso para que se sepa a dónde van los recursos, para que se establezcan prioridades, y para determinar quién se lleva los beneficios si son muy exitosas las investigaciones. Si fuera todo investigación privada, no cabría duda de que es la organización que lo financió. Si es en el estado o mixto, hay que definir cuánto, cómo, dónde se recibe eso. ¿Es necesario un ministerio para eso? Y en un país donde hay que definir prioridades, ¿quién las define? ¿Es ciencia y técnica básica, es sociología, es literatura? ¿Cuál es? Obviamente, cada uno hace cosas que le parecen relevantes, pero es eso. Que se llame ministerio, subsecretaría, oficina o ente descentralizado, ¿en qué cambia? Lo que decimos es que va a haber un mecanismo para saber qué cosas se hacen y control de que se haga lo que se dijo que se iba a hacer.

Que se llame ministerio, subsecretaría, oficina o ente descentralizado, ¿en qué cambia? Diana Mondino, sobre el planteo de eliminación del Ministerio de Ciencia de Javier Milei.

PERFIL

Diana Mondino

– Licenciada en economía y máster en Economía y Dirección de Empresas en el IESE de la Universidad de Navarra.

– Directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los máster en Dirección de Empresas y en Finanzas de la UCEMA.

– Exdirectora en empresas que cotizan en Argentina y en Nueva York, como Pampa Energía, Banco Supervielle y Loma Negra.

– Exdirectora de la región Latinoamérica para Standard & Poor’s.

– Candidata a diputada nacional de la CABA por La Libertad Avanza.