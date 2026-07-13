Dólar hoy: a cuánto abre y cotiza el dólar oficial y los financieros, este lunes 13 de julio 2026

La plaza financiera argentina inaugura su actividad este lunes 13 de julio 2026 consolidando un escenario de convergencia monetaria inédito para los últimos años, donde las cotizaciones formales e informales operan sin brechas nominales de relevancia. De acuerdo con los balances emitidos por el Banco Central (BCRA), la solidez fiscal de las reservas internacionales netas y la continuidad del programa monetario oficial actúan como anclas de certidumbre para neutralizar la volatilidad cambiaria.

En esta sintonía, el dólar oficial comanda el esquema general de precios de la economía real, mientras que las opciones bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando una bajísima dispersión técnica.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 13 de julio 2026

El panel minorista de la banca oficial presenta las siguientes referencias para el arranque de la rueda, este lunes 13 de julio 2026:

Dólar oficial (compra) : $1.465,00

: $1.465,00 Dólar oficial (venta) : $1.515,00

: $1.515,00 Dólar tarjeta (consumos exterior) : $1.963,00

: $1.963,00 Dólar mayorista (comercial): $1.490,00

Según los registros del Banco Nación (BNA), el comportamiento del dólar oficial minorista sigue convalidando los microajustes pautados por la autoridad monetaria, mientras que el dólar tarjeta calcula su valor con el 30% a cuenta de Ganancias, manteniéndose libre de la carga del extinto Impuesto PAIS.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 13 de julio 2026

En el circuito de títulos públicos que administra Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las variantes financieras operan bajo la siguiente dinámica:

Dólar MEP (dólar bolsa) : abre estable en los $1.525, mostrando mínimos niveles de oscilación.

: abre estable en los $1.525, mostrando mínimos niveles de oscilación. Dólar CCL (Contado con Liquidación): se negocia a $1.570, manteniéndose firme como la herramienta institucional predilecta de las grandes empresas para canalizar obligaciones internacionales.

Esta sintonía coordinada, tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL convive en paridad técnica con el circuito informal, donde el dólar blue abre la semana cotizando muy cerca del minorista oficial:

$1.490 para la compra.

$1.510 para la venta.

Análisis cambiario: el fenómeno de la «brecha cero» y la estabilidad de julio 2026

El análisis técnico de lo que estamos trabajando en esta nueva semana financiera demuestra que el comportamiento unificado del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a un proceso de ordenamiento de pasivos del Banco Central.

Los especialistas coinciden en que la estrategia de esterilización monetaria, coordinada con el Tesoro, eliminó el excedente de pesos circulantes que solía presionar sobre los mercados secundarios.

Esta escasez inducida de moneda local, sumada a tasas de interés reales competitivas y un Riesgo País que se consolida en la zona de los 400 puntos básicos, generó el escenario propicio para esta convergencia de precios en la antesala del cierre de la quincena.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este lunes 13 de julio 2026

Lunes 13 de julio 2026. En Neuquén, el dólar oficial abre sus operaciones en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.

Lunes 13 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se oferta en Banco Patagonia a: