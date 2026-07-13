«Vamos a mandar a dormir a Lionel Messi»: la fuerte provocación de un exjugador inglés antes de la semifinal contra Argentina

El histórico cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 comenzó a jugarse con fuerza fuera de la cancha. A pocas horas del trascendental partido que paralizará al planeta, la prensa británica y varios exfutbolistas de renombre internacional rompieron la calma y lanzaron picantes declaraciones colectivas orientadas a desestabilizar el clima de la delegación nacional.

La atención de los fanáticos se encendió tras una inesperada advertencia dirigida de forma directa hacia el capitán argentino, Lionel Messi, quien se enfrentará por primera vez en su carrera profesional contra el combinado de los Three Lions en una cita mundialista. La declaración no tardó en replicarse en los principales portales deportivos y reavivó una rivalidad histórica que incluye factores políticos y deportivos de enorme peso emocional.

La provocación de Joe Cole que encendió el debate en Inglaterra

El encargado de lanzar la frase más picante de la jornada fue el exmediocampista del Chelsea y de la selección inglesa, Joe Cole, durante su participación en The Rest is Football, un popular programa de fútbol conducido por los históricos Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards. El exjugador de 44 años, que brilló bajo las órdenes de José Mourinho y participó en tres Copas del Mundo sin títulos (2002, 2006 y 2010), menospreció el planteo estratégico de la Scaloneta.

"Joe Cole":

Por sus comentarios sobre Lionel Messi y el partido de Inglaterra contra la Selección Argentina pic.twitter.com/QBGl4aw4pc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 12, 2026

«Vamos a mandar a dormir a Messi«, disparó Cole con total seguridad, provocando la reacción inmediata de Richards, quien intentó frenarlo al advertirle que esas palabras se podían volver en contra del equipo británico. Lejos de retractarse, el exvolante de la generación dorada inglesa redobló la apuesta de cara al cruce del miércoles: «Lo digo ahora, iremos a la final del Mundial; les vamos a ganar, lo siento en mis huesos».

Cole justificó su extremo optimismo basándose en la velocidad de las transiciones del plantel conducido por Thomas Tuchel, afirmando que el despliegue físico de sus delanteros será el antídoto perfecto para neutralizar el juego de posesión, pausa y toque del mediocampo argentino. En la misma sintonía, la leyenda escocesa Ally McCoist, referente histórico del Rangers FC, coincidió en la tertulia al asegurar que Inglaterra posee herramientas técnicas muy superiores a las de su rival sudamericano.

Gary Neville y la lupa sobre la defensa de la Scaloneta: «Cuti» y «Licha», los apuntados

La polémica sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de otra histórica figura de la Premier League, Gary Neville, quien analizó con rigurosidad el rendimiento de la zaga central titular de la Argentina. Tal como consignó el diario deportivo Marca, el exdefensor del Manchester United lanzó una fuerte dualidad al calificar a Cristian «Cuti» Romero y Lisandro Martínez como una de las duplas más impredecibles del torneo.

El analista y exjugador argumentó que los defensores argentinos «parece que entre los dos regalan un gol en cada partido«, pasando de forma inmediata de lo sublime a lo ridículo. Y sumó: reconoció el temperamento de ambos jugadores al ponerse la camiseta nacional: «Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes; es increíble lo que les sucede».

Camiseta azul confirmada y el místico recuerdo de México 1986

A pesar de la escalada verbal que llega desde el Viejo Continente, el director técnico Lionel Scaloni optó por la prudencia política tras la victoria ante Suiza en los cuartos de final. «Es solo un partido de fútbol», remarcó el entrenador santafesino con el objetivo de quitarle dramatismo a las horas previas y mantener concentrados a sus dirigidos frente a los recuerdos históricos que afloran, como la expulsión de David Beckham provocada por el Cholo Simeone en el Mundial de 1998.

Sin embargo, el misticismo que rodea este partido es inevitable para los hinchas argentinos, quienes festejaron el último triunfo cantando en las tribunas el clásico «el que no salta es un inglés». Para sumarle más épica a la semifinal del Mundial 2026, la FIFA confirmó oficialmente que la Selección Argentina utilizará la emblemática indumentaria alternativa de color azul. Será el mismo ropaje con el que Diego Armando Maradona rubricó la «Mano de Dios» y el mejor gol de la historia de los mundiales hace exactamente 40 años.