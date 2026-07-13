Alimentación infantil en vacaciones de invierno: el peligro de los ultraprocesados

Por Prof. Lic. Samuel B. Garcia – Nutricionista / MP:108



Las luces del cine titilan, las salas de teatro abren sus puertas y las plazas se llenan de risas. Llegaron las vacaciones de invierno, ese ansiado respiro para los más chicos y, admitámoslo, una maratón de supervivencia para los padres. En el afán de resolver las tardes frías de forma rápida, caemos en una trampa tan común como peligrosa: el consumo desmedido de alimentos ultraprocesados.

No se trata de juzgar a las familias; el ritmo de vida actual empuja al consumo de lo «fácil». Sin embargo, es hora de mirar de frente lo que comen nuestros hijos.

De la practicidad al peligro alimentario



Los ultraprocesados no son comida; son preparaciones industriales diseñadas para ser irresistibles, duraderas y altamente rentables… para sus fabricantes, claro. Paquetes de papas fritas, galletitas rellenas, jugos en caja que prometen «vitaminas», pero desbordan azúcar y los ya clásicos panchos o nuggets para zafar del almuerzo fuera de casa.

Las alternativas saludables son muchas y variadas.



Un dato para reflexionar: Lo que compramos por practicidad, lo pagamos a largo plazo en salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva años advirtiendo que la epidemia de obesidad infantil y diabetes tipo 2 en menores está directamente ligada a estos productos que desplazan a los alimentos reales.

Un día común de vacaciones (el ejemplo invisible)



Pensemos en una tarde típica de julio: un niño va al cine. Antes de entrar, consume una gaseosa mediana y un balde de pochoclos caramelados. A la salida, para merendar, un alfajor industrial y un jugo en cajita. En menos de cuatro horas, ese niño habrá ingerido más del doble de la cantidad de azúcar y sodio recomendada para todo el día. El resultado inmediato: un pico de hiperactividad seguido de un bajón de energía e irritabilidad. El resultado a largo plazo: un paladar anestesiado que luego rechazará una manzana o un plato de verdura.

Estrategias para desintoxicar las vacaciones



Las vacaciones son para disfrutar, no para vivir en pie de guerra con los chicos. La clave no es la prohibición absoluta, sino ganar terreno con opciones reales.

Algunos consejos prácticos para disminuir el consumo de ultraprocesados:

Planificar el «kit de supervivencia»: No salgas de casa con el estómago vacío ni con la billetera lista para el quiosco. Armá una mochila con botellas de agua (el agua no se negocia), fruta fresca cortada (las mandarinas y bananas son las reinas del invierno) o un puñado de frutos secos.

No salgas de casa con el estómago vacío ni con la billetera lista para el quiosco. Armá una mochila con botellas de agua (el agua no se negocia), fruta fresca cortada (las mandarinas y bananas son las reinas del invierno) o un puñado de frutos secos. La regla del 80/20: Está bien si un día van a los pochoclos del cine, pero que el resto de las comidas del día vuelvan a la base: comida casera, frutas y verduras. El problema no es el «permitido», es cuando el permitido se convierte en la rutina diaria de las dos semanas de receso.

Está bien si un día van a los pochoclos del cine, pero que el resto de las comidas del día vuelvan a la base: comida casera, frutas y verduras. El problema no es el «permitido», es cuando el permitido se convierte en la rutina diaria de las dos semanas de receso. Cocinar como plan de invierno: Los días de lluvia o frío intenso son ideales para meter las manos en la masa. Cocinar galletitas de avena y banana, muffins caseros o pochoclos hechos en la olla (controlando el azúcar) no solo es más sano, sino que es una excelente actividad para entretenerlos.

Los días de lluvia o frío intenso son ideales para meter las manos en la masa. Cocinar galletitas de avena y banana, muffins caseros o pochoclos hechos en la olla (controlando el azúcar) no solo es más sano, sino que es una excelente actividad para entretenerlos. Aprender a leer etiquetas: Aprovechemos la Ley de Etiquetado Frontal. Si un producto tiene tres o cuatro octógonos negros, no es un alimento para todos los días. Usalo como una herramienta educativa con los chicos: «Mirá, este paquete tiene exceso de azúcares, busquemos uno que no tenga tantos» puede ser un gran juego de detectives en el supermercado.

Un cambio de mirada



Disminuir los ultraprocesados en la infancia no es una moda fit; es un acto de cuidado y soberanía alimentaria. Estas vacaciones de invierno nos desafían a desconectar de las pantallas, pero también a desconectar de las góndolas.

Regalémosles a nuestros hijos tiempo, paseos y sobre todo, comida de verdad. El cuerpo, y su futuro, nos lo van a agradecer.