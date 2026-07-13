Equipos de salud continúan con la campaña antigripal en toda la provincia, dirigida a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por influenza. Gentileza.

Río Negro superó las 100.000 dosis aplicadas en la campaña de vacunación antigripal 2026 y se ubica por encima de las metas previstas para esta época del año. Según informó el Ministerio de Salud, entre el 23 de febrero y el 29 de junio se registraron 101.090 vacunas aplicadas en toda la provincia, de acuerdo con los datos cargados en el sistema nacional NOMIVAC.

Con ese nivel de avance, la provincia ya utilizó el 76,64% de las 131.900 dosis recibidas para la campaña y alcanzó un desempeño superior al esperado para fines de junio.

La cobertura supera ampliamente la meta técnica

Los datos oficiales muestran que la campaña presenta un avance mayor al proyectado por las autoridades sanitarias. Mientras que la meta técnica para esta etapa era alcanzar una cobertura del 43,9%, Río Negro logró un 92,43% de cumplimiento respecto de los objetivos establecidos para junio.

Desde la cartera sanitaria señalaron que estos resultados reflejan el desarrollo sostenido de la campaña en los hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Adultos y niños: cómo se distribuyeron las dosis

Del total de vacunas administradas, 93.619 correspondieron a personas adultas, lo que representa una utilización del 75,32% de las dosis destinadas a ese grupo.

En tanto, se aplicaron 7.471 dosis pediátricas, con un nivel de utilización del 98,3% de las vacunas enviadas para niñas y niños, uno de los porcentajes más altos registrados durante la campaña.

Los grupos priorizados concentraron la mayor parte de la vacunación

La estrategia de vacunación tiene como objetivo reducir las complicaciones, las internaciones y las muertes asociadas al virus de la influenza, especialmente entre las personas con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

El mayor número de aplicaciones se registró en personas mayores de 65 años, con 40.434 dosis, seguido por las personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, que recibieron 39.561 vacunas.

También fueron inmunizados 9.970 trabajadores de la salud, mientras que entre los niños de 6 a 24 meses se aplicaron 5.594 primeras dosis o dosis únicas, alcanzando una cobertura del 60,4% en ese segmento.

En el caso de las embarazadas, se administraron 3.331 dosis, con una cobertura del 73,5% en las áreas bajo programa. Además, se registraron 1.877 segundas dosis para niños de 6 a 24 meses y 323 aplicaciones en personas puérperas.

General Roca encabezó la cantidad de aplicaciones

Entre las distintas Áreas Programa, las ciudades con mayor población concentraron también el mayor número de vacunas registradas.

General Roca lideró el ranking provincial con 20.280 dosis aplicadas, seguida por Bariloche, con 15.767; Cipolletti, con 11.113; y Viedma, donde se registraron 10.151 aplicaciones.

La campaña continúa en toda la provincia

Desde el Ministerio de Salud recordaron que la campaña permanece abierta en los vacunatorios y centros de salud de los 36 hospitales de Río Negro.

Las autoridades reiteraron que las personas mayores de 65 años pueden vacunarse sin orden médica y que, durante la consulta, los equipos de salud también verifican si corresponde completar la inmunización contra el neumococo.

En tanto, las personas de 2 a 64 años con enfermedades preexistentes deben presentar la documentación que acredite esa condición para acceder a la vacuna.

Vacunas recomendadas durante el embarazo

La cartera sanitaria recordó además que las personas embarazadas deben recibir la vacuna antigripal y la vacuna contra el COVID-19 en cualquier momento de la gestación.

Asimismo, se recomienda completar el esquema con la triple bacteriana acelular (dTpa) a partir de la semana 20 y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) entre las semanas 32 y 36 del embarazo, con el objetivo de proteger tanto a la madre como al recién nacido.