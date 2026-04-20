Paradoja salarial: la brecha entre empleados formales e informales se profundiza ante la inflación

Los números oficiales del Indec muestran una paradoja: mientras la inflación mensual de febrero fue del 2,9%, el salario privado registrado aumentó apenas un 1,6%. (Foto: gentileza)

El inicio del segundo trimestre de 2026 expone una realidad dual en la economía de Argentina. Mientras el gobierno nacional logra consolidar variables macroeconómicas —como la acumulación de reservas y la estabilidad de los tipos de cambio financieros—, el impacto en el bolsillo de los trabajadores muestra una discrepancia significativa según el tipo de contratación.

Según analizó el periodista especializado en economía Pablo Wende, en su columna habitual en Río Negro Radio, «el tema salarios es lo más sensible que hay en este momento porque es lo que cada uno percibe y eso se traslada a la posibilidad de consumir». Para el analista, los números oficiales del Indec muestran una paradoja: mientras la inflación mensual de febrero fue del 2,9%, el salario privado registrado aumentó apenas un 1,6%, quedando prácticamente a la mitad del índice de precios.

El «boom» del cuentapropismo y la distorsión del índice

La brecha se vuelve crítica al analizar la evolución interanual. Wende destacó que, mientras la inflación acumulada hasta febrero alcanzó el 33%, el salario privado subió un 27,6%, situándose casi seis puntos por debajo. En un escenario opuesto, el salario no registrado sorprendió con un salto del 75%.

«Si no fuera por este dato del sector no registrado, el índice de salarios total hubiera quedado muy atrás«, advirtió el especialista. Para Wende, esta situación se explica por un cambio estructural en el mercado laboral, donde el trabajo informal parece estar «facturando» más que el empleo registrado debido a la alta demanda de oficios.

«Hay mucha gente que dice ‘no trabajo más en una empresa, me abro algo por cuenta propia’ o hace changas. Si llamás a un plomero o a un gasista para una reparación, no hay relación entre lo que te pide ese señor y tu sueldo», graficó Wende.

La reconversión industrial: de fábricas a depósitos

El análisis también puso el foco en la apertura de importaciones y su impacto en la industria pyme local. Sectores tradicionales como la indumentaria, el calzado y los muebles enfrentan una competencia directa que está forzando un cambio drástico en el modelo de negocios.

«Muchos empresarios textiles están cerrando sus fábricas para convertirlas en centros logísticos», alertó Wende. Según el economista, la tendencia consiste en importar productos manufacturados con marca propia y utilizar la infraestructura fabril solo para almacenamiento y logística de venta online: «Fábricas que empleaban a 50 personas ahora funcionan con tareas logísticas».

Dólares, reservas y la «hoja de ruta» de Caputo

En el plano financiero, la mirada está puesta en la acumulación de divisas. El Banco Central ya superó las compras por US$ 5.500 millones en lo que va del año, pero las reservas netas no crecen al mismo ritmo debido a los pagos de deuda.

Wende subrayó la importancia del reciente viaje del ministro Luis Caputo a Washington para obtener el respaldo del Banco Mundial a través de un sistema de garantías. «El objetivo es conseguir financiamiento para ‘rolear’ la deuda: tomar deuda nueva para pagar los vencimientos y así no usar las reservas del Central», explicó.

Para el economista, la expectativa de recuperación real en «la calle» se traslada al segundo semestre, condicionada a que la inflación de abril finalmente perfore el piso del 3% y permita una lenta, aunque necesaria, recomposición de los ingresos reales frente a un dólar que se mantiene estable.

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