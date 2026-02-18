Dólar hoy: precios actualizados y claves para este miércoles 18 de febrero 2026

Tras el paréntesis del fin de semana XL por Carnaval, el dólar oficial retoma su actividad este miércoles 18 de febrero 2026 manteniendo la solidez que marcó el inicio del mes. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa abre a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sosteniendo una paridad notable con el mercado informal.

Esta estabilidad, que se da en un contexto de inflación controlada y con el Banco Central acumulando compras por más de USD 2.100 millones en lo que va del año, pone a prueba la estrategia oficial de bandas cambiarias en una jornada donde los inversores buscan recalibrar sus carteras tras cuatro días de inactividad financiera.

Seguí toda la información de hoy, miércoles 18 de febrero 2026, acá:

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este miércoles 18 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1365 1420 Banco BBVA 1375 1425 Banco Supervielle 1378 1418 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1375 1425 Banco Hipotecario 1370 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1375 1425 Banco Piano 1375 1435 Banco BPN 1350 1420

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este miércoles 18 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este miércoles 18 de febrero 2026:

$1.350 para la compra .

. $1.420 para la venta.

La brecha cambiaria en mínimos: ¿por qué el dólar oficial y el blue hoy valen casi lo mismo?

En un fenómeno que no se veía desde la unificación cambiaria de 2015, la distancia entre el dólar oficial y el mercado informal ha caído a niveles estadísticamente insignificantes. Este miércoles, con el blue operando en la zona de los $1.440, la brecha se sitúa apenas por encima del 1,4%, una cifra que en la práctica elimina el incentivo para las operaciones fuera del sistema legal y desactiva las expectativas de una devaluación inminente.

Este escenario de convergencia es el resultado de una «pinza» financiera: por un lado, la constante absorción de pesos por parte del Tesoro y, por el otro, la estabilidad del Banco Nación que actúa como ancla de precios. Para el ahorrista común, esta paridad significa el fin —al menos temporal— del «puré» cambiario, obligando a recalibrar las estrategias de inversión hacia instrumentos en pesos que hoy ofrecen rendimientos reales frente a un dólar que parece haber encontrado su techo.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 18 de febrero 2026

Miércoles 18 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1420 1440

Dólares financieros: el MEP y el CCL operan en «zona de paridad» y desafían al blue

En el reinicio de la actividad bursátil, los tipos de cambio financieros se acoplan a la calma del oficial y refuerzan la convergencia de precios. El dólar MEP (o bolsa) cotiza este miércoles 18 de febrero 2026 en torno a los:

$1.424

Apenas cuatro pesos por encima del oficial minorista, lo que consolida su posición como la opción de dolarización más eficiente y segura para los ahorristas que buscan evitar el mercado informal.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), termómetro de los movimientos corporativos y la salida de capitales, muestra una estabilidad similar operando en el rango de los:

$1.473.

Esta cotización, que suele ser la más alta del mercado, hoy se encuentra apenas un 2,6% por encima del oficial, una señal que el mercado interpreta como un fuerte respaldo a la solvencia del programa monetario tras el paso de la temporada de mayor demanda estacional de divisas.

¿Momento de compra? El «parking» en la mira

Para quienes operan bonos como el AL30 para hacerse de MEP, el parking de 24 horas sigue siendo el único trámite necesario en un mercado que hoy no muestra saltos bruscos. Con la paridad actual, muchos inversores están aprovechando para cerrar posiciones antes de que la liquidación de la cosecha gruesa empiece a jugar su papel en la oferta de divisas de marzo 2026.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este miércoles 18 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: