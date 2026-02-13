Dólar oficial del viernes 13 de febrero 2026: cotización y claves para el mercado hoy

DÓLAR HOY: en una jornada de definiciones para el mercado cambiario, el dólar oficial abre este viernes 13 de febrero 2026 profundizando su racha bajista tras perforar el piso simbólico de los $1.400. Según las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa inicia la jornada a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, reflejando la sexta caída consecutiva en el segmento mayorista.

Esta estabilidad extrema, apuntalada por un Banco Central que ya acumula más de USD 2.000 millones en lo que va del año, no solo estira la brecha con el techo de las bandas cambiarias, sino que ofrece una oportunidad clave para quienes monitorean el dólar tarjeta y los dólares financieros antes del cierre del fin de semana.

Seguí toda la información de hoy, viernes 13 de febrero 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 13 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 13 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1365 1420 Banco BBVA 1375 1425 Banco Supervielle 1376 1416 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1375 1425 Banco Hipotecario 1370 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1375 1423 Banco Piano 1370 1430 Banco BPN 1355 1425

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 13 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 13 de febrero 2026:

$1.355 para la compra .

. $1.425 para la venta.

El factor oro: por qué las reservas caen pese a las compras récord del Banco Central

En una dinámica que genera interrogantes en el mercado, las reservas internacionales brutas del BCRA cerraron la última jornada en u$s 45.056 millones, lo que representa un retroceso de u$s 251 millones respecto al día anterior.

La clave de esta contradicción técnica reside en la volatilidad del oro. Con tenencias físicas que rondan las 1,98 millones de onzas troy (unas 62 toneladas), el balance del Central es altamente sensible a los vaivenes del metal precioso.

Este viernes, la caída en la cotización internacional del oro —que perforó los u$s 5.000 la onza— impactó negativamente en la valuación contable de los activos argentinos, opacando el esfuerzo comprador en el mercado de cambios.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 13 de febrero 2026

Viernes 13 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1420 1440

Dólar MEP y CCL: la brecha se congela en mínimos mientras el mercado bursátil opera en calma

En el arranque de este viernes 13 de febrero 2026, los dólares financieros mantienen la sintonía de estabilidad que dominó toda la semana, consolidando una brecha cambiaria que los analistas ya califican de «insignificante». El dólar MEP (o bolsa) inicia la rueda en torno a los:

$1.417,81.

Lo que lo sitúa prácticamente a la par de la venta oficial del Banco Nación, eliminando cualquier incentivo para recurrir al mercado informal.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la vía predilecta para la compra de divisas y el movimiento de fondos corporativos, se mantiene estable cerca de los:

$1.457,65.

Esta compresión de la brecha, que apenas roza el 4%, refleja una fuerte confianza en el esquema monetario vigente y permite que las empresas operen con una previsibilidad que no se veía desde hace trimestres.

¿Conviene dolarizarse hoy a través del MEP?

Con el «parking» de 24 horas totalmente normalizado, comprar bonos AL30 o GD30 para hacerse de divisas sigue siendo la estrategia más eficiente para el pequeño ahorrista. Al operar en niveles tan cercanos al oficial, el MEP no solo ofrece seguridad jurídica, sino que hoy representa el valor más competitivo para resguardar el poder adquisitivo antes del cierre del mercado este fin de semana.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este viernes 13 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: