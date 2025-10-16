DÓLAR HOY: precios oficiales y blue en el mercado cambiario jueves 16 de octubre 2025
Cuarta ronda cambiaria de la semana. DÓLAR HOY: jueves 16 de octubre 2025. El mercado abre una nueva jornada, en el marco de los recientes anuncios del gobierno de Javier Milei. Conocé acá las cotizaciones y el precio en Neuquén hoy.
Dólar hoy: seguí en vivo la cotización de este jueves 16 de octubre 2025. Te presentamos el precio del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL. Una guía de servicio indispensable para saber cómo abre el mercado y tomar las mejores decisiones financieras.
Así, el Dólar Oficial abre sus operaciones este jueves 16 de octubre 2025 en:
- $1.395 en Banco Nación.
Mientras que el Dólar Blue arranca en:
- $1.455 para la venta.
El Dólar en el Banco Provincia de Neuquén inicia cotizando en:
- $1.415 para la venta
A continuación, accedé al precio de apertura de la rueda financiera de las divisas (MEP y CCL) y conocé el contexto en el que se desarrolla la moneda estadounidense hoy, jueves 16 de octubre 2025.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones jueves 16 de octubre 2025
Las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este jueves 16 de octubre 2025: el dólar oficial en Banco Nación inicia en $1.345 para la compra y en $1.395 para la venta.
Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así se activan hoy las operaciones del dólar.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1360
|1410
|Banco Nación
|1345
|1395
|Banco ICBC
|1355
|1415
|Banco BBVA
|1355
|1410
|Banco Supervielle
|1362
|1402
|Banco Ciudad de Bs As
|1340
|1400
|Banco Patagonia
|1350
|1400
|Banco Santander
|1340
|1390
|Banco Galicia Más
|1360
|1410
|Banco Credicoop
|1350
|1400
|Banco Macro
|1340
|1415
|Banco Piano
|1330
|1405
|Banco BPN
|1345
|1415
Dólar oficial hoy en Neuquén: cotizaciones del jueves 16 de octubre 2025
Por su parte, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) la venta del dólar abre este jueves 16 de octubre 2025 cotizando en:
- $1.345 para la compra.
- $1.415 para la venta.
Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones jueves 16 de octubre 2025
El dólar blue inicia en estos valores, este jueves 16 de octubre 2025:
- Para la compra: $1.435
- Para la venta: $1.455
Por su parte, los dólares financieros operan este jueves 16 de octubre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.441,30
Dólar CCL:
- Apertura: $1.456,56
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.826,50 en octubre 2025
A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?
En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?
Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
