DÓLAR HOY: precios oficiales y blue en el mercado cambiario jueves 16 de octubre 2025

Dólar hoy: seguí en vivo la cotización de este jueves 16 de octubre 2025. Te presentamos el precio del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL. Una guía de servicio indispensable para saber cómo abre el mercado y tomar las mejores decisiones financieras.

A continuación, accedé al precio de apertura de la rueda financiera de las divisas (MEP y CCL) y conocé el contexto en el que se desarrolla la moneda estadounidense hoy, jueves 16 de octubre 2025.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones jueves 16 de octubre 2025

Las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este jueves 16 de octubre 2025: el dólar oficial en Banco Nación inicia en $1.345 para la compra y en $1.395 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así se activan hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1345 1395 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1355 1410 Banco Supervielle 1362 1402 Banco Ciudad de Bs As 1340 1400 Banco Patagonia 1350 1400 Banco Santander 1340 1390 Banco Galicia Más 1360 1410 Banco Credicoop 1350 1400 Banco Macro 1340 1415 Banco Piano 1330 1405 Banco BPN 1345 1415

Dólar oficial hoy en Neuquén: cotizaciones del jueves 16 de octubre 2025

$1.345 para la compra .

. $1.415 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones jueves 16 de octubre 2025

El dólar blue inicia en estos valores, este jueves 16 de octubre 2025:

Para la compra: $1.435

Para la venta: $1.455

Por su parte, los dólares financieros operan este jueves 16 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.441,30

Dólar CCL:

Apertura: $1.456,56

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.826,50 en octubre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: