DÓLAR HOY miércoles 15 de octubre 2025: precios oficiales y blue en el mercado cambiario

Dólar hoy: a cuánto abren el oficial y el blue este miércoles 15 de octubre 2025. En una jornada marcada por la tensión financiera tras las declaraciones de Donald Trump sobre las elecciones en Argentina, te contamos minuto a minuto a cuánto cotiza el dólar. A continuación, todos los detalles sobre los dólares financieros y qué se espera para el mercado.

Así, el Dólar Oficial inicia sus operaciones este miércoles 15 de octubre 2025 en:

$1.400 en Banco Nación.

Mientras que el Dólar Blue arranca en:

$1.420 para la venta.

Por su parte, el Dólar en el Banco Provincia de Neuquén empieza cotizando en:

$1.395 para la venta

Accedé al precio de inicio de la rueda financiera de las divisas (MEP y CCL) y conocé el contexto en el que se desarrolló esta semana la moneda estadounidense hoy, miércoles 15 de octubre 2025.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones miércoles 15 de octubre 2025

Las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este miércoles 15 de octubre 2025: el dólar oficial en Banco Nación empieza su actividad en $1.350 para la compra y en $1.400 para la venta, aunque cerca de las 11 ya se había actualizado.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así arrancan hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1335 1385 Banco Nación 1350 1400 Banco ICBC 1345 1405 Banco BBVA 1335 1390 Banco Supervielle 1361 1401 Banco Ciudad de Bs As 1335 1395 Banco Patagonia 1335 1385 Banco Santander 1340 1390 Banco Galicia Más 1345 1395 Banco Credicoop 1340 1390 Banco Macro 1330 1400 Banco Piano 1320 1395 Banco BPN 1325 1395

Dólar oficial hoy en Neuquén: cotizaciones del miércoles 15 de octubre 2025

Por su parte, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) la venta del dólar arranca este miércoles 15 de octubre 2025 en estos valores de oferta:

$1.325 para la compra .

. $1.395 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones miércoles 15 de octubre 2025

El dólar blue registra, al inicio de este miércoles 15 de octubre 2025, estos valores:

Para la compra: $1.400

Para la venta: $1.420

Por su parte, los dólares financieros operan este miércoles 15 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.433,89

Dólar CCL:

Apertura: $1.465,91

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.800,50 en octubre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: