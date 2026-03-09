La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero 2026 y acumula 32,4% en doce meses
Se desaceleró en relación con el 3,1% de enero. Lo vinculado al rubro de Vivienda lo que más tuvo subas en los precios en CABA.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en febrero fue de 2,6% y mostró una desaceleración respecto al 3,1% de enero, según datos del Instituto de Estadística porteño.
De esta forma, el primer bimestre cerró con un alza de precios de 5,7% y acumula un alza de 32,4% de acuerdo al informe.
Las subas de cada rubro en la inflación de febrero 2026
En febrero el impacto más fuerte fue el de los gastos relacionados a la vivienda que aumentaron 5,9%.
Por su parte, los alimentos avanzaron 2,9%, 0,3 puntos por encima del nivel general.
Entre los rubros de mayor incremento aparecen los servicios financieros que subieron 5%.
También impactaron las subas en equipamiento del hogar (3,1%) salud (3%), información y comunicación (2,4%), y cuidado personal (2,3%).
Entre los datos llamativos, se observa una baja de 0,4% en transporte y una estabilidad total en el precio de la indumentaria.
El informe muestra además que educación avanzó 1,7% y restaurants y hoteles 1,5%, muy por debajo del promedio.
Los precios de los bienes en su conjunto subieron 1,9%, mientras que los servicios lo hicieron 3%.
Por su parte, los estacionales cayeron 6,5% mientras que los regulados (tarifas de servicios públicos y transporte) avanzaron 4,5%.
Respecto de los alimentos el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%). En sentido contrario, las caídas en Frutas (-2,1%) y Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%), contribuyeron a aminorar el alza de la división.
El dato es favorable al gobierno en función de la inflación nacional que el INDEC dará a conocer el jueves, dado que revirtió la tendencia de los últimos meses.
Noticias Argentinas
