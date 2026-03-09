Oficializaron a Sebastián Amerio como procurador del Tesoro de la Nación y su reemplazo en la Magistratura

El Gobierno oficializó este lunes la designación de Sebastián Amerio, como nuevo titular de la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de la representación legal del Estado.

Así lo indicó a través de un informe publicado en el Boletín Oficial. El nombramiento se da en el marco de los cambios en el Gabinete tras el nombramiento de Juan Bautista Mahiques a cargo del Ministerio de Justicia.

Santiago Viola en el lugar que estaba Sebastián Amerio

El nombramiento de Amerio fue dado a conocer a través de diversos decretos en los cuales se aceptó la renuncia de Amerio como secretario de Justicia del Ministerio y como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y en su lugar fue designado Santiago Viola.

En otro de los decretos se le aceptó la dimisión de Santigo María Castro Videla al cargo de Procurador del Tesoro de la Nación, pero no abandonará la gestión y será el Subprocurador, cargo recientemente creado y que también fue oficializado en el Boletín.

“Créase en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación un tercer cargo de Subprocurador del Tesoro de la Nación”, se indicó en el citado Boletín Oficial, a la vez que se informó que Amerio comenzó sus funciones el pasado 6 de marzo.

A continuación, el decreto completo:

Noticias Argentinas