El Turismo Carretera impulsó la economía de Viedma con más de $1.046 millones en movimiento

La realización de una nueva fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Viedma generó un importante movimiento económico en la capital rionegrina. Durante el fin de semana de competencia, miles de visitantes llegaron a la ciudad y el impacto directo superó los $1.046 millones, de acuerdo con un relevamiento realizado tras el evento.

En total, 5.125 visitantes externos arribaron a la ciudad para presenciar la carrera. De ese número, 3.465 personas se alojaron en Viedma, lo que permitió alcanzar un 99% de ocupación hotelera, prácticamente la totalidad de las plazas disponibles durante esos días.

La estadía promedio fue de 2,6 días, con un gasto diario estimado de $52.000 en alojamiento y $54.600 en otros consumos, que incluyen gastronomía, comercio y combustible.

Además, 1.660 personas visitaron la ciudad solo por el día para asistir al evento. Según el relevamiento, estos visitantes llegaron en 535 vehículos, con un promedio de tres personas por unidad.

Impacto en los distintos sectores

El sector que concentró el mayor volumen económico fue el alojamiento, con $468,5 millones, lo que representa el 44,8% del total generado durante el fin de semana.

La gastronomía también registró un fuerte movimiento, con $361,8 millones, equivalente al 34,6% del impacto económico total.

Por su parte, el comercio alcanzó $127 millones, mientras que el consumo de combustible generó $89,2 millones.

En promedio, cada visitante que se hospedó en la ciudad gastó alrededor de $277.180 durante toda su estadía, mientras que quienes asistieron únicamente por el día registraron un gasto aproximado de $52.000.

Promoción y posicionamiento

Desde la Municipalidad informaron que, más allá del impacto económico directo, la competencia del Turismo Carretera también permitió proyectar a Viedma a nivel nacional, con transmisión televisiva, cobertura de medios especializados y difusión en redes sociales.