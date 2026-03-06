El Banco Central volvió a comprar dólares y ya superó el 30% de la meta de acumulación para 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) culminó la semana con otra compra de dólares y superó el 30% de la meta a la que se comprometió a adquirir en el 2026. A su vez, las reservas internacionales volvieron a quedar por encima de los US$46 millones.

El Banco Central ya adquirió más de US$3.000 millones en 2026

La entidad financiera lleva comprados US$291 millones en marzo. En particular, este viernes se hizo de otros US$40 millones y elevó las reservas hasta los US$46.004 millones, US$179 millones más que ayer. Lleva 43 ruedas consecutivas adquiriendo divisas.

De esta manera, el BCRA ya superó el 30% de la meta pactada para este año: desde el 5 de enero lleva adquiridos US$3.003 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Fueron US$1.134 millones durante enero, US$1.555 millones en febrero y US$291 millones en lo que va de marzo.

Sobre el final de 2025, el Banco Central lanzó la “fase 4” del programa monetario, en la que explicó los lineamientos que seguirá para conseguir una acumulación de reservas “consistente” durante 2026.

En el mismo se anunció que la meta fijada fue de US$10.000 millones en el año, con la posibilidad de escalar hasta los US$17.000 millones dependiendo de la demanda de dinero.

El presidente del Central, Santiago Bausili, detalló que su administración «compró más dólares que ninguna otra» aunque el monto total fue disminuyendo debido al pago de vencimientos que se efectuaron bajo su gestión.

