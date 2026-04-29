«Dólares récord y superávit»: por qué el riesgo país sigue «rebelde» con tendencia alcista

La economía argentina atraviesa un escenario de contrastes profundos. Mientras el gobierno de Javier Milei, encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo, exhibe con optimismo el haber evitado crisis terminales y destaca la consolidación del superávit, el mercado financiero y el termómetro social devuelven señales de cautela. El riesgo país, lejos de perforar el piso de los 500 puntos como pretendía el gobierno nacional, se mantiene «rebelde» cerca de las 600 unidades, lo que refleja dudas sobre la sostenibilidad política de cara al 2027.

Para el periodista especializado en Economía Pablo Wende este fenómeno responde a una dicotomía estructural. «Son las dos Argentinas que conviven: la próspera, que va para adelante con el campo y la energía, pero que genera poco empleo; y la otra, donde los ingresos están bajos y a la gente no le alcanza», analizó en diálogo con Río Negro Radio.

Inflación en baja y el dólar bajo control

Uno de los datos más esperados por el Ejecutivo es el índice de inflación de abril. Tras el pico del 3,4% en marzo, las proyecciones indican que el número cerrará por debajo del 3% —probablemente cerca del 2,5%—, lo que representaría la primera desaceleración en la tasa de inflación en diez meses. «Es una noticia, porque veníamos de subas tipo escalera desde mayo del año pasado«, destacó Wende.

En el frente cambiario, el panorama parece despejado por el ingreso masivo de divisas. El colapso logístico en los puertos de Rosario es el síntoma de una cosecha gruesa récord que inundará de dólares al Banco Central. En este contexto, se prevé un tipo de cambio real que continuará apreciándose, con un dólar que aumentaría incluso por debajo de la inflación en los próximos meses.

Vaca Muerta y el recambio de capitales en Energía

El sector energético se consolida como el segundo gran motor de divisas después del agro. Con una proyección de generar 350.000 millones de dólares para 2035, este año ya se encamina a un superávit de 10.000 millones de dólares. En este marco, la reciente venta del 25% de las acciones estatales en Transener por 350 millones de dólares marcó un hito: la compra fue realizada por grupos nacionales como Genneia (Jorge Brito) y el Grupo Edison.

«Es un mensaje interesante: los que están poniendo plata a largo plazo son grupos argentinos. Primero se tienen que animar los locales para que después vengan los extranjeros«, señaló el especialista. Por otro lado, llevó tranquilidad respecto a los cortes de gas ante la ola polar, aclarando que se trata de maniobras programadas sobre servicios interrumpibles y no de una crisis de abastecimiento como en décadas anteriores.

El mercado laboral: miedo al desempleo y salarios en baja

La contracara del superávit fiscal y financiero es el deterioro del poder adquisitivo y la fragilidad del empleo. Un dato revelador surge del índice de «salario pretendido» de la plataforma Bumeran: en el primer trimestre, las pretensiones salariales de quienes buscan trabajo subieron solo un 3%, frente a una inflación del 9,5%.

Esta brecha indica que, ante la dificultad de conseguir empleo, los postulantes prefieren pedir menos dinero para asegurar el puesto. «Hay una decisión de la gente de pedir menos salario para no quedar fuera del mercado laboral. Es un síntoma de que hoy es más difícil conseguir empleo y los ingresos no están alcanzando», explicó Wende.

Finalmente, advirtió sobre la caída en los índices de confianza que elabora la Universidad Di Tella, que retrocedieron 12 puntos en abril. Esta pérdida de crédito social, sumada a la caída de la actividad económica del 2% en febrero, configura el principal desafío para un Gobierno que, aunque logra estabilizar las variables macro, todavía no consigue derramar esos resultados en el consumo cotidiano y el bienestar de los ingresos.

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