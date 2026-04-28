Consumo: las ventas profundizaron su caída y el primer trimestre de 2026 cerró en rojo, según un informe privado

Pese a que los precios de los productos masivos tienen un ritmo de crecimiento inferior a la inflación, las ventas continúan en caída libre producto de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y de la obligada reestructuración de los gastos individuales y familiares.

Así se desprende de un estudio privado que reveló que el valor de los insumos básicos de la población subió un 20,4% en forma interanual en marzo contra una inflación general de 32,4%.

Pese a este escenario, los volúmenes de venta se desplomaron hasta un 8%, según el canal de comercialización.

Esto se debe a que la suba de las tarifas estuvo muy por encima del aumento de los bienes y, por lo tanto, los consumidores no están en condiciones de absorber incrementos similares en el resto de los productos que necesitan a diario.

Este escenario forzó un reordenamiento de los gastos domésticos, teniendo que destinar más presupuesto al pago de servicios (entre los que se incluyen alquileres, servicios públicos y transporte, entre otros) en desmedro de los consumos cotidianos.

Con menos dinero en los bolsillos para convalidar aumentos, se deprimió el nivel de ventas, los comerciantes no pudieron trasladar mayores costos y eso repercute en los niveles de pedidos a fábricas y, por ende, a la producción.

A este proceso, el Gobierno y los economistas lo definen como el “reordenamiento de precios relativos”.

El escenario queda claro al analizar el último informe de la consultora especialista en consumo Scentia, que analiza ventas en más de 8.000 puntos de venta.

Los datos de marzo arrojan que las ventas por volumen cayeron 5,1% en forma interanual y se suma a la contracción de los dos primeros meses del año. De allí que el trimestre cerró con una merma de 3,1% con respecto al mismo período del año pasado.

De acuerdo a este trabajo la venta en supermercados minoristas cedió 7% contra marzo de 2025, pero en los mayoristas la baja fue de 8,8%. En tanto, en los autoservicios independientes la contracción fue de 5,1%. Por su parte, en almacenes y kioscos la disminución interanual fue de 4,5%.

El sector en verde fue el de farmacias con una leve mejora de 0,9%.

Otro dato positivo es el aumento del E-commerce que experimentó un avance de 34,3%, pero cabe apuntar que solo representa el 5% del total de la muestra, con lo cual este crecimiento no modifica la ecuación de los comercios.

“Entendemos que este comportamiento es parte de una coyuntura que podría comenzar a revertirse en los próximos meses, si la inflación retoma el camino a la baja”, señalaron desde la empresa.

Esta caída se estaría verificando en abril, pero no hay certeza que la tendencia se afirme en los meses siguientes de manera tal que realmente mejore el poder de compra de los ingresos.

Rechazo de Milei

El presidente, Javier Milei, rechaza las quejas de productores y comerciantes acerca de la caída de las ventas y, en cambio, sostiene que el consumo está en niveles “máximos históricos”.

“Otra mentira es que el consumo está en su peor momento”, afirmó Milei en un reciente discurso ante empresarios”

El presidente afirmó que hubo cambios en los hábitos de consumo que modifican los niveles de venta y puso como ejemplo que ahora “las mujeres ya no le ponen mermelada a las tostadas sino huevo” y por eso cae la venta de mermeladas.

En esa presentación el presidente volvió poner como ejemplo el aumento de la rentabilidad de la principal empresa de e-commerce del país: “Si está subiendo el PBI, ¿para qué producen las empresas? ¿Para acumular stocks? Eso les reventaría la rentabilidad con lo cual no parece una hipótesis razonable”, argumentó el jefe de Estado.

También mostró un cuadro donde se observa el avance del indicador que mide el INDEC que está en niveles máximos. Cabe aclarar que este indicador incluye el consumo de servicios y, por ejemplo, computa la compra de energía de una gran empresa o de insumos de una compañía que se desarrolla en los sectores de más progreso como petróleo o minería. También se suma el consumo que se realiza sobre plataformas internacionales.

Por tanto, el análisis oficial excluye la debilidad que muestra el movimiento diario, que no es sustituido por el comercio electrónico por simples razones de volumen.

El Gobierno sigue confiando en que el progreso de los sectores beneficiados por el modelo derramará en el resto.

El asesor del ministro de Economía, Martín Vauthier, explicó: “En contextos de altas expectativas de inflación, ausencia de crédito y brecha cambiaria, el consumo masivo funciona como ‘consumo defensivo’ y cobertura. Cuando esos factores se revierten, aparecen nuevas aplicaciones para los ingresos, que ‘compiten’ con el consumo masivo: ahorro, pago de cuota de un préstamo, viajes, electrodomésticos, etc”.

Caputo aseguró que la inflación bajará a partir de abril

En una exposición ante financistas que se realizó hoy en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Caputo señaló que se está observando un incremento en la demanda de pesos y agregó: “Esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome”.

«Por los próximos meses vamos a ver a la inflación convergiendo hacia abajo y a la economía creciendo más de lo que hubiéramos esperado. El optimismo que tenemos está basado en datos sólidos y cosas que ya están pasando”, agregó.