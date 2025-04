Dura advertencia de Cavallo a Javier Milei: «Usar reservas para apreciar el peso puede significar el fracaso de la lucha contra la inflación»

Fuerte. El ex ministro de economía Domingo Cavallo, lapidario con el esquema cambiario actual.

La incertidumbre que atraviesa desde hace al menos tres semanas la economía argentina, tiene como principal telón de fondo el actual esquema cambiario y la escasez de detalles respecto al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El que levantó la voz en medio de un lunes agitado en materia cambiaria y financiera, fue un viejo conocido: Domingo Felipe Cavallo. El creador del Plan de Convertibilidad fue lapidario respecto a la estrategia de apreciación forzada del peso utilizando reservas del Banco Central, golpeando en el corazón de la disputa que la gestión Milei con el mercado cambiario.

Además, el ex ministro de economía durante la década menemista advirtió que mantener artificialmente el atraso cambiario puede significar el fracaso en la lucha contra la inflación, y señaló un error de paradigma en cuanto a la utilización de ‘tipo de cambio fijo’ en medio de un plan de estabilización.

En un contundente escrito publicado en su blog personal titulado «Lo que natura non da el FMI non presta», Cavallo expuso la inconsistencia más evidente del programa que llevan adelante el presidente Javier Milei y su ministro de economía Luis Caputo: la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, dilapidando diariamente las reservas para contener la cotización de la divisa.

«Pensar en el uso de las reservas externas para intervenir en el mercado cambiario puede significar el fracaso del proceso de desinflación». Advirtió Cavallo respecto a la coyuntura que atraviesa la economía nacional.

«El financiamiento del FMI no puede sustituir el esfuerzo que Argentina debe hacer para asegurar el equilibrio de las cuentas externas y conseguir que la estabilidad cambiaria permita consolidar el proceso de desinflación», inicia el texto publicado por Cavallo.

A continuación, lanza una de las sentencias que más irritan al mandatario argentino: «Pensar en el uso de las reservas externas conseguidas a través de los organismos financieros internacionales para intervenir en el mercado cambiario e inducir o mantener una apreciación exagerada del peso (también llamado vulgarmente “atraso cambiario”) es contraproducente», señala Cavallo y advierte que hacerlo «puede significar el fracaso del proceso de desinflación».

La advertencia llega justo en el momento en que el gobierno de Javier Milei negocia con el Fondo Monetario Internacional para que el primer desembolso sea mayor a lo habitual en un Acuerdo de Facilidades Extendidas, con el fin de fortalecer la reservas.

Los datos oficiales del propio Banco Central indican que a lo largo de las últimas once ruedas cambiarias la autoridad monetaria perdió US$ 1.780 millones con sus intervenciones en el segmento financiero del mercado cambiario, y que las reservas brutas de la entidad cayeron US$ 7.852 millones desde el máximo registrado el pasado 7 de enero.

«En los planes de estabilización exitosos el tipo de cambio que se fijó ya era un tipo de cambio único y las retenciones se eliminaron de cuajo al inicio». La diferencia que trazó Cavallo entre el actual programa y la convertibilidad.

Más adelante, quien supo ser ponderado por el presidente Javier Milei como «el mejor ministro de economía de la historia», descreyó de la continuidad del esquema actual de crowling peg y alertó que «argumentar que se pasará del actual sistema a un mercado único y libre de cambios sin ningún sobresalto cambiario y con el tipo de cambio oficial ajustándose al 1 % mensual para llegar a un tipo de cambio unificado y fijo puede tener el efecto no deseado de generar desconfianza«.

Por último, Cavallo hace una distinción entre el programa económico que lleva adelante la gestión Milei y otros casos como la Convertibilidad de los ’90. Explica que en general «todos los planes de estabilización exitosos incluyeron al menos un período inicial de tipo de cambio fijo» y que junto al ordenamiento fiscal y monetario, la baja de la inflación requiere de la ausencia de sobresaltos cambiarios.

No obstante, señala dos elementos sustanciales en los que el actual programa se diferencia. El primero es que «en los planes de estabilización exitosos el tipo de cambio que se fijó ya era un tipo de cambio único» y segundo «que los mecanismos de diferenciación cambiario que existían (retenciones a las exportaciones y elevados y variables aranceles de importación) se eliminaron de cuajo al inicio mismo del plan de estabilización».

La dura crítica de Cavallo en relación al programa de ancla cambiario que aplica el gobierno de Javier Milei, se suma a otras voces disidentes dentro del espectro de los economistas liberales argentos, como Carlos Rodríguez, Miguel Kiguel, Carlos Melconian o Rodolfo Santángelo.