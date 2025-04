Cae la pobreza, suben el dólar, y se dispara el riesgo país

La incertidumbre volvió a ganar la pulseada en una jornada que combinó la tensión local de las últimas semanas con la volatilidad financiera internacional. A nivel interno el signo distintivo volvió a ser el mercado cambiario con los paralelos operando por encima de $1.300 y la acelerada pérdida de reservas que ya lleva once jornadas consecutivas.

A nivel global, desde la madrugada del lunes se registraba el derrumbe de las principales bolsas del mundo en vísperas de la entrada en vigencia de la nueva política arancelaria estructurada por los Estados Unidos. La jornada cambiaria inició con la expectativa de conocer como recibiría el mercado a las palabras del ministro de economía Luis Caputo el domingo por la noche. En una entrevista con LN+ y buscando anticiparse a la apertura del lunes, el conductor de la política económica había afirmado que “el dólar no se va a disparar de ninguna manera”.

La primera reacción del segmento financiero no fue la esperada. Bien temprano, tanto el Contado con Liquidación (CCL) como el MEP, operaban con subas de hasta el 1,5%, al tiempo que los papeles argentinos padecían el desplome de los mercados globales en un lunes negro, anticipatorio del inicio de la guerra comercial que puso en marcha Donald Trump. Con el correr de las horas, la ausencia de detalles concretos respecto al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la idea cada vez más certera de que se aproxima una devaluación del tipo de cambio oficial, volvió a poner al Banco Central (BCRA) en posición vendedora, agravando el escenario de pérdida de reservas.

La sangría de reservas no se detiene

La autoridad monetaria resignó en el día de ayer otros US$ 143 millones y acumula una sangría de US$ 1.780 millones en las últimas once ruedas cambiarias, desde el inicio de la corrida contra el peso el pasado viernes 14 de marzo. Con tal panorama, las reservas brutas cayeron otros US$ 723 millones el lunes y cerraron la jornada en US$ 25.052 millones. El dato implica que solo en el mes de marzo se registra un retroceso de US$ 3.065 millones, mientras que si se toma como referencia el día 7 de enero cuando las reservas marcaban US$ 32.904 millones, su punto máximo en 2025, la caída en las reservas del BCRA acumula US$ 7.852 millones en apenas tres meses.

En el gobierno en tanto, intentan desdramatizar el escenario y mantienen su postura inflexible en relación a la posibilidad de una devaluación. Durante la misma entrevista con Luis Majul, el ministro Luis Caputo señaló que este nivel de ventas diarias del Banco Central se vincula a que los importadores están acelerando compras y los exportadores demorando liquidaciones. “Esas importaciones no se harán en el futuro y los exportadores tendrán que liquidar”, anticipó, intentando llevar tranquilidad. En el equipo económico niegan que el BCRA esté interviniendo en el segmento financiero a fin de contener artificialmente el precio de la divisa, y señalan que la caída de las reservas en el trimestre se explica porque la autoridad monetaria hizo frente a pagos de deuda con privados y organismos multilaterales que estimularon el drenaje.

El dólar, arriba de $1.300

Un detalle que llamó la atención, fue la referencia explícita del Caputo a la cotización del dólar, a la cuál ubicó en $1.300. Así lo hizo tanto en la entrevista del domingo por la noche, como el lunes por la mañana en un posteo de X. La referencia del ministro se dirigía en ambos casos al segmento financiero del mercado cambiario, pero no hizo más que incrementar las dudas respecto a una posible devaluación del tipo de cambio oficial, que se ubica en $1.103,75 en el segmento minorista y en $1.074 para el mayorista.

En efecto, la cotización del dólar el lunes se estableció por encima de los $ 1.300 en todas sus versiones financieras, en el mercado paralelo, y en las cotizaciones a futuro, que registraron incrementos que demuestran que los inversores siguen sin creer en la palabra oficial. Al final de la jornada, el dólar blue cerró en $1.325, subiendo $25 (+1,9%) a lo largo del día lunes y $100 (+8,16%) en todo el mes de marzo. Por su parte, el dólar MEP terminó el lunes en $ 1.315, con un alza en marzo de 7%, mientras que el Contado con Liquidación cerró en $ 1.316, lo que implica un aumento en marzo de 7,8%. El dólar oficial mayorista en tanto, mantuvo la pauta de devaluación de 1% mensual y quedó ubicado en $ 1.073,88. Así las cosas, la brecha cambiaria cerró marzo creciendo hasta el 23%.

Bonos y acciones a la baja, riesgo país en alza

A tono con el lunes negro de los mercados financieros globales, los activos argentinos fueron arrastrados desde temprano por la tendencia a la baja. En este sentido, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York operaron con mayoría de “rojos” desde la mañana del lunes. Las caídas más fuertes fueron las registradas por las acciones de Mercado Libre (4,8%), Banco Superville (4,2%), BBVA (4,2%), Macro (4,1%), Telecom (3,8%), e YPF (2,7%). En el MERVAL de la Bolsa de Buenos Aires mientras tanto, la caída del panel general llegó al 1,6%. En cuanto a los bonos, se registraron caídas de hasta 3%, lideradas por el Global 2046 (-2,94%), el Global 2038 (-2,9%) y el Bonar 2041 (-2,3%).

Asimismo y en sintonía con el clima de incertidumbre en relación al acuerdo con el FMI, la volatilidad cambiaria, y la acelerada pérdida de reservas, el índice de riesgo país perforó la barrera de los 800 puntos básicos por primera vez desde mediados de noviembre de 2024. El sobreprecio que pagan los activos argentinos por sobre la tasa de interés del bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, cerró el lunes en 816 puntos básicos, avanzando 79 puntos básicos desde el pasado 14 de marzo cuando inició la corrida contra el peso.

La pobreza bajó 14,8% en el segundo semestre de 2024

El dato positivo del lunes llegó sobre la tarde, cuando el Indec dio a conocer el informe sobre la “Incidencia de la pobreza y la indigencia” para los 31 aglomerados urbanos del país, referido al segundo semestre de 2024. La buena noticia es que la pobreza en la segunda mitad del año pasado se redujo hasta el 38,1%, lo que implica una caída del 14,8% respecto al 52,9% del primer semestre. Asimismo, el informe señala que la pobreza alcanzó al 28,6% de los hogares, lo que representa una baja del 13,9% en relación al 42,5% del primer semestre de 2024. En términos concretos, el dato implica que 4,4 millones de personas lograron escapar de la pobreza en el segundo semestre del primer año de la gestión Milei.

La dinámica de inflación a la baja que se verificó a lo largo de todo el año 2024, fue determinante, y el dato fue celebrado por el presidente Javier Milei. “Mal día para mandriles”, tituló el mandatario su publicación en X. “La baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 MILLONES de personas. Si se considera el dato punta la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 MILLONES de personas”, agregó.

La indigencia en tanto, se ubicó en el 8,2%, un 9,9% por debajo del registro de la primera mitad de 2024. El dato implica que 2,9 millones de personas lograron escapar de la indigencia en el segundo semestre. Se trata de las personas que no logran reunir los ingresos necesarios para afrontar la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es decir para poder comer. En la región, el registro del conglomerado ViedmaPatagones la pobreza se ubicó en 39,4% y la indigencia en el 7%, la marca más alta de la Patagonia.

En el conglomerado Neuquén-Plottier en tanto, la pobreza se ubicó en el 32% y la indigencia en el 3,3%, reflejo de la incidencia que tiene Vaca Muerta como motor de la actividad económica en la región, lo que morigera el impacto de la crisis en relación a lo que se vive en otras regiones del país, como el conglomerado Gran Resistencia, donde las carencias lejos de retroceder aumentaron, con la pobreza llegando al 60,8% y la indigencia al 22%.

Los aranceles de Trump ponen en jaque los mercados

Mañana, miércoles 2 de abril, es la fecha señalada para la puesta en marcha de la nueva política arancelaria de los Estados Unidos. Desde su regreso al poder en enero pasado, el presidente Donald Trump emprendió una dura política de incremento de aranceles para con los principales socios comerciales de la primera economía mundial. En tal sentido, esta semana entra en vigencia un gravamen del 25% para la importación de vehículos desde Canadá, México, Japón y Alemania, entre otros. Se estima que el volumen de comercio relacionado a la industria automotriz en Estados Unidos, ascendió a los u$s 240.000 millones el año pasado, y que representó la mitad de las ventas a nivel interno.

El mandatario afirmó que la industria norteamericana experimentará un crecimiento nunca antes visto este año, en base a las políticas proteccionistas que están por ponerse en marcha. De la misma forma, el miércoles comienza a regir un arancel del 25% para las importaciones agrícolas desde la Unión Europea, y para las importaciones desde los países que compren petróleo a Venezuela. Tal es el marco en el que los mercados globales despidieron ayer el mes de marzo, con un derrumbe generalizado de los principales indicadores bursátiles del mundo, ante la expectativa de una guerra comercial que está a punto de comenzar, con las potenciales represalias de parte de los países afectados. La incertidumbre por el corto plazo de la economía global fue el signo distintivo a lo largo del tercer mes del año (ver página 13). De esta manera, y si bien el final de la jornada insinuó una recuperación, el balance al cierre de marzo mostró al Dow Jones que representa a las mayores compañías industriales, cayendo un 4,1% a lo largo del mes, el S&P 500 que refleja la dinámica de las tecnológicas con una baja mensual del 6%, y el Nasdaq Composite cayendo un 8,4% mensual.