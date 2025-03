Edersa justifica el aumento de tarifas eléctricas y refuta críticas de empresarios en Río Negro

La empresa distribuidora Edersa defendió su solicitud de aumento de las tarifas eléctricas a días de la audiencia pública convocada por el Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Además, refutó las publicaciones lanzadas desde el empresariado en las últimas semanas.

«La tarifa de EdERSA es baja en relación con el mercado que atiende«, expresó el gerente general de Edersa, Fernando Barreto, en un reciente comunicado.

El próximo lunes 31 se realizará una nuevo debate por el cuadro tarifario de la mayor distribuidora de energía de la provincia. La solicitud despertó el enojo de los empresarios, quienes pidieron una instancia previa para que la firma informara a los usuarios cómo están conformadas las boletas.

Según explicó la firma, la actualización del valor de distribución se debe a un retraso respecto a la inflación registrada en el último año. Semanas atrás habían explicado a este medio que hasta enero había una pérdida de 15 puntos respecto al índice interanual, de la cual se logró recuperar solo 6.

Asimismo, se pide a la Provincia que haya un reconocimiento de las inversiones para restablecer el sistema en el Alto Valle tras el temporal de enero, y en la cordillera luego de los incendios.

En ese sentido, el gerente de Edersa señaló que la «tarifa de la empresa es baja en relación con el mercado que atiende, que tiene dos características: una enorme dispersión y una muy baja densidad demográfica«.

Edersa responde a los empresarios de Río Negro por las tarifas de la luz

Por otra parte, refutó las reiteradas publicaciones efectuadas por la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern) en las que se exhibe un estudio de la UBA – Conicet. Según la citada investigación, la provincia contaría con una de las tarifas más caras del país.

«Frente a algunos sectores que indican que las tarifas de EdERSA son de las más caras del país, tomando como base de su argumento un estudio de la UBA y el Conicet, es importante que los usuarios conozcan varias verdades: primero, que nadie sabe cómo se hace ese estudio, por qué se toman algunos rangos de consumo y otros no; por qué no se analizan órdenes tarifarios como el comercial y el industrial, donde en Río Negro las tarifas se encuentran por debajo del promedio; y ni siquiera se sabe si los datos que se tomaron son de Edersa o de las cooperativa CEB (Bariloche) o Cearc (Río Colorado)”, explicó Barreto.

Y seguidamente, añadió: «Aún tomando ese estudio como válido, el VAD (Valor Agregado de Distribución) de Río Negro no es de los más altos del país en ninguno de los segmentos. Y estudios como el de UBA – Conicet, que no son específicos del sector y tienen muchas imprecisiones, no toman en cuentan variables fundamentales en materia de servicios públicos y sus tarifas como el mercado que se atiende y la densidad demográfica del mismo”.

El directivo explicó que el mercado de los servicios públicos, y particularmente el de la electricidad, es definido por una «economía de escala». Es decir, cuantos más usuarios tiene una empresa para financiar una obra, sus líneas y sus transformadoras, menores serán sus costos.

«El área que atiende Edersa es de 203.000 kilómetros cuadrados, el más disperso del país. Y, en términos proporcionales, tiene un usuario por kilómetro cuadrado. Tiene la mayor dispersión con menos cantidad de usuarios. Es decir, su tarifa es baja en relación con el mercado que atiende«, explicó en referencia a la realidad en la provincia.

Barreto explicó que «desconocer todas estas situaciones es desconocer plenamente el mercado eléctrico. La realidad es que Edersa tiene un VAD (el componente de la factura que usan las distribuidoras eléctricas para operar) bajo; que los incrementos más importantes, de entre el 500 y 600%, fueron en el costo mayorista de la energía y por disposición del gobierno nacional; y que nuestra tarifa aún no recuperó algunos puntos del impacto inflacionario».

Provincia recordó la audiencia pública por las tarifas

La Provincia especificó que la actualización representaría un incremento del 13% en la tarifa media del servicio eléctrico, aunque desde el EPRE aseguraron que se analizará en detalle la solicitud, considerando el contexto económico y el impacto en los hogares.

«El objetivo es evaluar si corresponde el reconocimiento total, parcial o si no corresponde aplicar el incremento«, explicó el presidente del organismo, Juan Justo.

Justo remarcó que el Ente agotará todas las alternativas posibles antes de definir un nuevo ajuste: «Buscamos garantizar la calidad y continuidad del servicio, pero también cuidar el bolsillo de los usuarios. No está cerrado ningún resultado«.

La audiencia será virtual y transmitida en vivo. Las personas interesadas en participar o seguir la transmisión podrán hacerlo a través del sitio oficial del EPRE, donde también se encuentra disponible toda la documentación técnica relacionada con el expediente tarifario. También se aclaró que no es necesario inscribirse para visualizar la audiencia.