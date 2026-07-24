El ambicioso plan de Aerolíneas Argentinas para renovar su flota: incorporará 20 aviones entre 2027 y 2031

Desde Londres, Aerolíneas Argentinas anunció un ambicioso programa de renovación de flota que contempla la incorporación de 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031. La presentación se realizó en la Feria Internacional de Farnborough, uno de los principales encuentros de la industria aeronáutica mundial.

La estrategia se desarrolla mientras continúa el debate sobre el futuro de la empresa y su eventual privatización, una posibilidad planteada por el Gobierno de Javier Milei. Ese proceso requiere una ley del Congreso, pero la iniciativa específica perdió estado parlamentario. Mientras tanto, la compañía apuesta por ampliar su flota y mejorar su capacidad operativa en un mercado aéreo con mayor competencia.

El nuevo plan de Aerolíneas Argentinas contempla aviones Airbus y Boeing

La compañía informó que el plan permitirá modernizar el 25% de la flota total y el 60% de los aviones destinados a vuelos de largo alcance. Además, según las proyecciones de la empresa, el esquema permitirá aumentar en un 10% la oferta de asientos y fortalecer las conexiones domésticas, regionales e internacionales.

El programa prevé incorporar progresivamente seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10 mediante contratos de leasing con empresas internacionales. A ese grupo se sumarán otros seis Boeing 737 MAX 8: dos ya contratados y cuatro que se encuentran en proceso de incorporación. La flota actual está compuesta por 84 aeronaves.

El presidente de la firma, Fabián Lombardo, dijo a Infobae: “Invertir en una nueva generación de flota es posible porque primero logramos recuperar la solidez económica de Aerolíneas. Estamos construyendo una compañía preparada para competir de igual a igual con los mejores operadores de la región; ordenada, eficiente y atractiva para cualquier escenario futuro. El principal cambio fue cultural“.

La financiación del programa se realizará íntegramente con recursos propios, a partir de los resultados operativos obtenidos en 2024 y 2025. La compañía destacó que durante esos períodos no necesitó transferencias del Estado y que el objetivo es sostener un modelo basado en la eficiencia y la autonomía financiera.

Cómo será la renovación de la flota y qué rutas busca fortalecer

Los nuevos A330neo comenzarán a incorporarse a la operación internacional desde el primer semestre de 2028. Tendrán una configuración de 291 asientos, con 30 lugares en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy. Los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 estarán destinados principalmente a reforzar la red doméstica y regional.

El programa apunta a ampliar la capacidad operativa, mejorar la eficiencia y reducir el consumo de combustible por asiento. Desde Aerolíneas Argentinas también destacaron que la formalización de los contratos en Farnborough refleja el respaldo de fabricantes y empresas de leasing al proceso de transformación que atraviesa la compañía.

El anuncio se produce en un contexto de mejora de los resultados económicos de Aerolíneas Argentinas. En los últimos dos años, la empresa redujo su plantilla en unos 2 mil puestos, canceló rutas consideradas no rentables y comenzó a pagar los salarios con recursos propios. En 2024 registró un resultado operativo positivo de 56,6 millones de dólares, mientras que en 2025 alcanzó los 120,7 millones.

Con información de Infobae