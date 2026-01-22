El Banco Central anunció que flexibilizará el cepo cambiario para empresas: de qué se trata la medida

El Banco Central (BCRA) flexibilizó la precancelación de deudas locales en dólares para empresas. Ahora, las compañías podrán acceder al mercado de cambios para precancelar obligaciones negociables (ONs) o préstamos en moneda extranjera.

La medida se dispuso a través de la Comunicación “A” 8390, que estableció que las compañías podrán acceder al mercado oficial de cabios para disponer de dólares para cancelar deuda, siempre y cuando consigan préstamos con una vida promedio más larga al cancelado o emitan una nueva ON.

Asimismo, la normativa incluye el pago adelantado de cuotas de capital. Es una norma que relaja el acceso al dólar para que las empresas paguen deuda.

El Gobierno avanza con la premisa de relajar las restricciones cambiarias. Ahora el mercado espera una eliminación en el parking que aún rige acceder al dólar MEP o al Contado Con Liquidación (CCL).

Reservas: rol clave del oro y qué se sabe de compras de dólares por fuera de la Fase 4

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa en la compra de reservas. Este jueves sumó US$80 millones más y llevó las reservas a los US$45.399 millones.

En lo que va de enero lleva 14 ruedas consecutivas con compra de reservas. Hoy se hizo de US$80 millones más y superó los US$900 millones sólo en este mes.

La entidad financiera sigue en la línea efectuada a principios del 2026 cuando presentó la “fase 4” del programa monetario actual.

Y es que este, entre otros puntos, establece un límite diario para que el BCRA adquiera dólares del Mercado Libre de Cambios (MLC): solamente puede comprar hasta el 5% del volumen operado.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, fue lo que detalló Santiago Bausili, presidente del Central.

No solo la compra de los dólares, sino que el valor de los metales preciosos también tiene un papel clave en el aumento de las reservas. El precio del oro se encuentra en alza, tocando máximos históricos. Superó los US$4.900 por unidad, y el BCRA posee casi 2 millones de onzas troy.

El Banco Central ya hizo compras de US$80 millones, por lo que no varía mucho en el nivel neto de las reservas. La compra con mayor volumen se efectuó el 14 de enero (cuando se hizo de US$187 millones).

Es por eso que algunos analistas y estimaciones privadas prevén que la casa madre financiera operó por fuera de ese 5% permitido.

Para el 2026 se prevé que el BCRA adquiera hasta US$10.000 millones con un posible aumento de la base monetaria al 4,8% del PBI (actualmente en 4,2%). En las mejores condiciones, ese número escalaría hasta los US$17.000 millones si la demanda de dinero supera el 1% del PBI.

Con información de Noticias Argentinas.