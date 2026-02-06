El Banco Central cierra otra semana verde: compró más de US$300 millones y el dólar blue perforó el piso de los $1.440

El mercado cambiario cerró este viernes una semana que consolida la «paz financiera» del verano, desafiando los pronósticos que auguraban tensión para febrero. El Banco Central (BCRA) terminó la jornada con un saldo comprador de US$51 millones, logrando así acumular más de US$300 millones en los últimos cinco días hábiles.

Este resultado no es un dato aislado ni casual: la entidad que conduce la política monetaria extendió a 25 ruedas consecutivas su racha de compras netas en el mercado de cambios. Con este desempeño, el acumulado de compras en lo que va de 2026 ya supera los US$1.400 millones, una cifra que representa cerca del 14% de la meta de acumulación de reservas trazada con el FMI para todo el año y que blinda las arcas oficiales de cara a los vencimientos de deuda.

A pesar de la constante absorción de divisas, las reservas internacionales brutas sufrieron un impacto contable esta semana y se ubicaron en torno a los US$44.750 millones. La baja, meramente técnica, responde al pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos US$832 millones realizado el jueves, un compromiso que el Gobierno honró sin sobresaltos gracias al «colchón» acumulado.

¿Por qué baja el dólar? Las tres claves

Mientras el Central recompone su caja, el mercado informal muestra una tendencia opuesta que sorprende a los ahorristas desprevenidos. El dólar blue cerró la semana con una baja de $5 este viernes, ubicándose en $1.435 para la venta y $1.415 para la compra, perforando un piso que parecía de «soporte» técnico.

En la city porteña y en las mesas de dinero locales, los analistas coinciden en tres factores que explican este «veranito cambiario»:

El esquema «Blend» 80/20: La normativa que permite a los exportadores liquidar el 20% de sus divisas en el mercado financiero (CCL) sigue inundando la plaza de oferta, planchando los precios de los dólares libres.

La «seca» de pesos: La fuerte recesión y la licuación de ingresos obliga a familias y PyMEs a «quemar ahorros» (vender dólares) para cubrir gastos corrientes, generando una oferta hormiga que empuja la cotización hacia abajo.

El retorno del «Carry Trade»: Con un dólar planchado y tasas en pesos que, aunque negativas en términos reales, le ganan a la divisa norteamericana, muchos inversores apuestan a la tasa en moneda local, desarmando posiciones en moneda dura.

El dato más relevante para la economía real es que la brecha cambiaria se ha comprimido a niveles mínimos. Hoy, el dólar paralelo se mantiene por debajo del dólar tarjeta (cercano a los $1.885) e incluso cotiza apenas por encima del dólar mayorista, que cerró la rueda en $1.432, facilitando la normalización de precios relativos.

Financieros y riesgo país: la mirada en los bonos

En la plaza bursátil, los dólares financieros acompañaron la calma general. El Dólar MEP (o Bolsa) finalizó la rueda alrededor de los $1.448, mientras que el Contado con Liquidación (CCL), la vía que usan las empresas para girar divisas al exterior, operó estable en la zona de los $1.489 / $1.498.

Por su parte, el riesgo país medido por el JP Morgan se mantuvo en equilibrio, orbitando los 516 puntos básicos. Si bien experimentó un leve repunte intradiario, el indicador sigue consolidado en la zona de los 500 puntos. Este nivel es clave: refleja la expectativa favorable de Wall Street sobre la capacidad de pago de la deuda soberana argentina y alimenta la ilusión oficial de un eventual regreso a los mercados voluntarios de crédito hacia finales de 2026.