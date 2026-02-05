El Banco Central suma más de US$1.400 millones en 2026: deuda privada y «Fase 4», los motores de la racha

Mientras el mercado miraba de reojo la volatilidad global, el Banco Central consolidó este jueves su estrategia de acumulación. Con una compra diaria de US$126 millones —la más alta de febrero—, la entidad que preside Santiago Bausili ya atesoró más de US$1.400 millones en lo que va del año.

La cifra no es menor: representa el 13% de la meta anual fijada en el Presupuesto, y se logró en una época (el verano) que históricamente suele ser flaca en ingreso de divisas.

La «billetera» de las empresas

¿De dónde salen los dólares si todavía no empezó la cosecha gruesa? El dato clave que diferencia a este 2026 es el flujo financiero corporativo.

Las grandes empresas argentinas se convirtieron en aliadas impensadas de la estabilidad cambiaria. A través de la emisión de deuda (Obligaciones Negociables), el sector privado ingresó más de US$20.000 millones en 2025 y el grifo sigue abierto. Según estimaciones oficiales, todavía hay en tubería unos US$3.600 millones de colocaciones privadas pendientes de liquidación, lo que le garantiza al BCRA una oferta sostenida para las próximas semanas.

El efecto contable del oro

La paradoja de la jornada fue que, mientras entraban dólares por la ventanilla del mercado de cambios, las reservas brutas caían US$667 millones (cerraron en US$44.750 millones).

El culpable no fue local, sino externo: el precio del oro. El Central tiene una posición estratégica de casi 2 millones de onzas troy. Con el metal desplomándose desde los US$5.600 a los US$4.877 en pocos días, la valuación de los activos del banco sufrió un ajuste contable negativo que opacó el esfuerzo comprador.

Esta dinámica de ingresos fluidos bajo la «Fase 4» —que permite emitir pesos para comprar reservas sin esterilizar— mantiene al tipo de cambio anestesiado.

El dólar mayorista cerró hoy a $1.442, su valor más bajo desde enero. Para tener una referencia de la «paz cambiaria»: la cotización está hoy un 9% por debajo del techo de la banda de flotación que fijó el Gobierno ($1.572,50), la distancia más amplia registrada en los últimos cuatro meses.