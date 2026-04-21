El Banco Central compró más de US$ 235 millones y superó el 63% de la meta anual de reservas

El Banco Central de la República Argentina volvió a registrar una fuerte compra de divisas y consolidó su estrategia de acumulación de reservas. En la última jornada, la autoridad monetaria adquirió US$ 235 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), una de las operaciones de mayor volumen en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Con este resultado, el organismo lleva 71 ruedas consecutivas con saldo positivo en la compra de dólares, en el marco del programa monetario vigente.

Avance sobre la meta anual

Desde comienzos de 2026, cuando se puso en marcha la denominada “fase 4” del plan económico, el BCRA acumuló compras por US$ 6.386 millones en el mercado mayorista. Esto representa más del 63% de la meta anual fijada en US$ 10.000 millones, con posibilidad de ampliarse hasta US$ 17.000 millones si aumenta la demanda de dinero.

En paralelo, las reservas internacionales registraron un incremento de US$ 32 millones y alcanzaron los US$ 45.779 millones. Durante febrero, incluso, habían tocado los US$ 46.905 millones, el nivel más alto de la actual gestión y uno de los mayores registros desde 2018.

Respaldo del FMI

El desempeño del Banco Central fue destacado en la última revisión del Fondo Monetario Internacional, que valoró la “acumulación incipiente de reservas” como un factor clave para fortalecer la capacidad del país de enfrentar escenarios de crisis.

En ese informe, el organismo también señaló que Argentina logró amortiguar los efectos indirectos del conflicto en Medio Oriente, apoyada en la mejora de sus fundamentos económicos y su condición de exportador neto de energía.

Además, subrayó que, en este contexto, las empresas pudieron repatriar dividendos por primera vez en seis años, lo que marca un cambio relevante en el funcionamiento del mercado cambiario.