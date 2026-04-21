Nación amplía la lista negra de prepagas: ya son 166 las empresas dadas de baja con Javier Milei

El gobierno de Javier Milei continúa con la regularización de las prepagas y el «reordenamiento» del sistema de Salud, es por esta razón que volvió a publicar un Boletín Oficial para informar nuevas empresas que fueron dadas de baja.

La Superintendencia de Servicios de Salud realizó el anuncio donde informó en detalle los motivos por lo cuales fueron excluidas del sistema.

Nuevas prepagas dadas de baja

La decisión de dar de baja nuevas empresas fue instrumentada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en el que se rechazó la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a cuatro entidades que «no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes».

De acuerdo a lo establecido, las nuevas empresas que quedan inhabilitadas para comercializar planes de salud y para actuar como agentes de seguro, son:

Su Medicina Asistencia

Instituto Panamericano de Salud

Imedical

Seres.

La Superintendencia sostuvo que «la decisión se tomó en el marco del reordenamiento del sistema de salud y precisamente en la depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo».

En el mismo comunicado se planteó que la determinación está vinculada «con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para los Agentes del Seguro de Salud».

Teniendo en cuenta las prepagas mencionadas, la gestión de Javier Milei sumó en total 166 empresas que fueron alcanzadas por «procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado».

La lista completa de prepagas dadas de baja durante la gestión de Javier Milei