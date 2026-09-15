El Banco Central fijó el nuevo techo del dólar para octubre: a cuánto puede llegar sin intervención oficial

El Banco Central fijó en $1.951,50 el límite superior de la banda cambiaria para el cierre de octubre, a partir del dato de inflación informado por el INDEC.

La difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) definió el nuevo rango de flotación para el mercado de divisas. A partir de la variación del 1,66% registrada en agosto, el techo de la banda cambiaria administrada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pasará a situarse en $1.951,50 hacia el cierre de octubre, marcando el valor máximo que podrá tocar la cotización mayorista sin que la autoridad monetaria esté obligada a intervenir vendiendo reservas.

El esquema oficial aplica una actualización mensual sobre los extremos de la banda con un rezago técnico de dos meses respecto a las mediciones del INDEC. De esta manera, el límite superior incorporará un incremento de $31,97 frente al cierre previsto para septiembre ($1.919,63), reflejando un ajuste menor al del período previo debido a la desaceleración del índice inflacionario.

Cómo funciona el mecanismo de ajuste diario y la regla del BCRA

La pauta regulatoria establece que el tipo de cambio dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC) puede oscilar libremente entre el piso y el techo sin intervención directa del Estado. La variación del límite máximo no opera de forma inmediata el primer día del mes, sino a través de un sendero diario y gradual que completa el acumulado equivalente a la inflación de referencia hacia el último día hábil.

Bajo este criterio, si el valor del dólar mayorista excediera los $1.951,50 al finalizar octubre, el BCRA deberá salir a ofertar divisas en el segmento de contado para forzar el retroceso del precio dentro del canal permitido. Por el contrario, si la cotización perforara el piso del régimen, la entidad comprará dólares para sostener el piso y recomponer reservas internacionales.

El dólar mayorista en mínimos y una distancia récord con el techo

Pese al nuevo margen habilitado para el mes próximo, la cotización de la divisa se mueve con una holgura inédita. El dólar mayorista cerró en $1.507,50, su piso más bajo desde fines de agosto, ubicándose a $390,74 del límite superior vigente fijado en $1.898,24. Esta brecha del 25,9% representa el margen de distancia más amplio registrado desde mayo de 2025.

En el transcurso de 2026, el tipo de cambio acumula una suba de 3,6% ($52,50), moviéndose muy por detrás de la inflación acumulada, que ronda el 22%. La calma cambiaria encuentra respaldo en un ingreso de dólares superior a la media estacional: la firmeza de las materias primas —con la tonelada de soja rozando los 480 dólares y el barril de petróleo sobre los 100 dólares— sumada a la emisión de obligaciones negociables por parte de grandes empresas privadas generaron la liquidez suficiente para abastecer la demanda sin presionar sobre las reservas del Banco Central.