Brecha récord en 16 meses: el dólar bajó en el inicio de la semana y quedó a casi 26% del techo de la banda

El mercado cambiario argentino inició la semana con un retroceso en la cotización del dólar mayorista. La moneda estadounidense cedió un peso este lunes 14 de septiembre y finalizó la jornada a $1.507,50 en el segmento oficial, la marca más baja observada desde el 21 de agosto pasado.

Con este movimiento, el margen de distancia frente al techo teórico fijado por el Banco Central ($1.898,24) para su régimen de bandas cambiarias se amplió a $390,74, un valor equivalente al 25,9%. Se trata de la brecha más holgada registrada en los últimos 16 meses, una distancia que no se observaba desde el 13 de mayo de 2025 dentro del esquema que rige desde abril de ese año.

A pesar de que el monto operado en el segmento de contado bajó a US$ 494,2 millones —un nivel US$ 340 millones inferior al del viernes previo—, la oferta de divisas resultó suficiente para contener el tipo de cambio. En lo que va de 2026, el dólar oficial acumula un incremento de apenas 3,6%, una cifra muy distante de la inflación acumulada en el año, cercana al 22%.

Cómo operó el dólar este lunes 14 de septiembre

En las ventanillas al público, el dólar en el Banco Nación permaneció sin alteraciones a $1.530 para la venta, mientras que el promedio del sistema financiero que releva la autoridad monetaria se ubicó en $1.531,73 para la venta y $1.480,30 para la compra. En contraposición, el dólar blue escaló diez pesos (+0,6%) y cerró a $1.555, su cotización más elevada en lo que va de septiembre.

La estabilidad de la plaza mayorista encuentra respaldo en valores internacionales muy favorables que incentivan la liquidación de exportaciones. La tonelada de soja alcanzó los US$ 480 en el Mercado de Chicago —máximo desde diciembre de 2023—, en tanto que el barril de petróleo cruzó otra vez la barrera de los US$ 100 y tocó su mejor nivel en cuatro meses.

A este panorama se suma el flujo constante de divisas proveniente del financiamiento privado. De acuerdo con datos de la Consultora 1816, restan por liquidar unos US$ 4.400 millones en Obligaciones Negociables y títulos provinciales emitidos hasta finales de agosto, cifra a la que se añaden las colocaciones de septiembre, entre las que destaca la emisión récord de YPF por US$ 1.200 millones.

La encrucijada de las reservas y el giro de utilidades

El comportamiento del Banco Central genera análisis diversos entre los especialistas del sector financiero. Lorenzo Sigaut Gravina, director de la consultora Equilibra, remarcó las restricciones operativas que afronta el organismo en esta etapa de la gestión. “A lo largo de 2026 el BCRA venía logrando tres cosas a la vez: dólar calmo, tasas bajas y elevadas compras de divisas. Ya no puede: en las últimas semanas viene priorizando estabilidad cambiaria y de tasas, resignando compra de divisas”, explicó el economista reportado por Infobae.

En esa misma línea, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, asoció el curso del tipo de cambio con el dato inflacionario de agosto (1,7%), el cual servirá como pauta para recalibrar el esquema oficial. Morales estimó que la banda máxima se desplazará en octubre hasta rozar los $1.952, al tiempo que remarcó que la escasa intervención del Banco Central en el mercado cambiario expone las dificultades de la entidad para sumar reservas frente a la demanda privada.

Por el lado de la demanda corporativa, la Consultora 1816 resaltó la fuerte salida de divisas por utilidades acumuladas. Entre enero y agosto, las compañías remitieron al exterior US$ 3.700 millones en concepto de dividendos, un monto que supera en más del doble a los registros de la administración de Mauricio Macri e implica el giro de ganancias retenidas durante la época del cepo cambiario.

Las perspectivas del mercado

El economista Gustavo Ber analizó la pax cambiaria reciente y señaló que el dólar mayorista atraviesa un período de escasa volatilidad tras superar la barrera de los $1.500. El especialista indicó que la autoridad monetaria disminuyó sus compras diarias con el objetivo de habilitar mayor espacio a los compradores privados sin generar turbulencias en las cotizaciones.

Respecto de los rendimientos en moneda nacional, Ber advirtió que las tasas de corto plazo difícilmente encuentren margen para profundizar su tendencia bajista hasta que la inflación no muestre un freno más contundente. Bajo este escenario, la meta central del Gabinete económico apunta a prolongar la estabilidad financiera sin alterar el rumbo de los precios.