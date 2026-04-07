Dólar hoy 7 de abril 2026: cómo cotizan el Banco Nación y principales bancos este martes

En la apertura de este martes 7 de abril 2026, el dólar oficial mantiene la tendencia de estabilidad observada en el arranque de abril. De acuerdo con las pizarras del Banco de la Nación Argentina (BNA), la moneda estadounidense se negocia a:

$1.365 para la compra

$1.415 para la venta.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista —referencia clave para el comercio exterior y regulado por el BCRA— se sitúa en $1.393, reflejando una brecha acotada que sigue de cerca el ritmo de micro-devaluaciones mensuales previsto por la autoridad monetaria.

Cotización del dólar oficial banco por banco: ¿dónde conviene comprar este martes 7 de abril 2026?

Aunque el mercado minorista suele moverse en sintonía con la banca pública, cada entidad ajusta sus márgenes de intermediación. Según los últimos datos relevados por el Banco Central (BCRA), el promedio de las entidades financieras se ubica en $1.416,60 para la venta.

A continuación, detallamos los valores vigentes en los principales bancos nacionales:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1360 1420 Banco BBVA 1360 1410 Banco Supervielle 1376 1416 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1365 1415 Banco Macro 1370 1425 Banco Piano 1365 1425 Banco BPN 1355 1425

Dólar MEP y CCL: ¿cómo operan los tipos de cambio financieros este martes 7 de abril 2026?

En el mercado de capitales, el dólar MEP (o Bolsa) cotiza este martes 7 de abril 2026 a:

$1.430.

Opera así con una brecha de apenas el 0,7% respecto al oficial, lo que incentiva la dolarización a través de activos locales.

Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL), utilizado para la transferencia de divisas al exterior, se posiciona en:

$1.480.

Según analistas del mercado financiero, esta estabilidad responde a la constante liquidación de exportaciones y a una demanda de divisas que se mantiene equilibrada en el circuito formal.

Dólar blue hoy: ¿a cuánto cotiza en el mercado informal este martes 7 de abril 2026?

En tanto, el dólar blue inicia este martes 7 de abril 2026 en:

Compra : $1.380.

: $1.380. Venta: $1.400.

Dólar tarjeta: el precio para viajes y servicios digitales este martes 7 de abril 2026

Para quienes planean viajes o abonan servicios de suscripción internacional, el dólar tarjeta —que incluye el 30% del Impuesto PAIS y el 30% de percepción a cuenta de Ganancias— se ubica hoy en:

$1.839,50.

A pesar de ser la opción más costosa, la diferencia con el mercado informal se ha reducido, lo que simplifica la planificación financiera para los usuarios de servicios digitales y turistas argentinos en el extranjero.