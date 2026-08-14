El Gobierno Nacional y la UTN lanzan una nueva carrera de ingeniería nuclear en Córdoba

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la Secretaría de Asuntos Nucleares de la Nación y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) lanzaron junto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la primera carrera de Ingeniería Nuclear de la provincia de Córdoba.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de las Ingenierías y Carreras Estratégicas en las Universidades Nacionales, impulsado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con foco en carreras STEM vinculadas a sectores productivos como la energía, la minería, la industria y la tecnología.

El lanzamiento se realizó en la Facultad Regional Córdoba de la UTN, donde también se presentó el Ecosistema de Formación Nuclear, integrado por la nueva carrera de Ingeniería Nuclear, la Licenciatura en Gestión de Instalaciones Nucleares y la Tecnicatura Universitaria en Radioquímica.

La nueva oferta académica surge del trabajo conjunto entre el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Asuntos Nucleares, la CNEA y la UTN para ampliar la formación de profesionales especializados y responder a las necesidades de una de las áreas estratégicas definidas por el Gobierno nacional.

La iniciativa forma parte de uno de los ejes establecidos en los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina: ampliar la formación nuclear especializada e incorporarla progresivamente a las universidades nacionales con tradición en ingeniería.

En ese marco, la Secretaría de Asuntos Nucleares y la CNEA impulsan una estrategia orientada a fortalecer el sistema de formación que la Argentina consolidó durante décadas y, al mismo tiempo, ampliar la base de ingenieros, técnicos y profesionales capacitados para acompañar el desarrollo del sector. La incorporación de la Ingeniería Nuclear a la UTN Córdoba constituye la primera experiencia concreta de esta política de expansión de la formación nuclear hacia el sistema universitario nacional.

La propuesta responde a una necesidad estratégica: contar con más profesionales especializados frente a las perspectivas de crecimiento de la actividad nuclear tanto en la Argentina como a nivel internacional. El objetivo es ampliar la capacidad de formación del país preservando los estándares de excelencia que caracterizan al sistema nuclear argentino.

Con ese propósito, la Secretaría de Asuntos Nucleares y la CNEA acompañaron el desarrollo de la propuesta académica y promovieron su articulación con los organismos y empresas que integran el sector.

Córdoba reúne, además, un ecosistema científico, tecnológico e industrial que la convierte en uno de los principales polos nucleares de la Argentina. En la provincia tienen presencia la Comisión Nacional de Energía Atómica, que opera el Reactor de Investigación RA-0, ubicado en la Universidad Nacional de Córdoba; la Central Nuclear Embalse de Nucleoeléctrica Argentina; la planta productiva de dióxido de uranio de Dioxitek; y centros especializados en medicina nuclear.

El Programa de Fortalecimiento de las Ingenierías y Carreras Estratégicas contempla líneas de financiamiento para la retención y graduación de estudiantes, la innovación pedagógica, la capacitación docente y la vinculación con el sector productivo, con el objetivo de reducir la brecha entre la formación de profesionales y las necesidades del sistema productivo nacional.

Próximamente, el Ministerio de Capital Humano abrirá una convocatoria para el financiamiento de la oferta de educación superior vinculada a estas carreras estratégicas.