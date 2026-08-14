SUSCRIBITE Diario papel
Moda y Belleza

Natalia Oreiro tuvo estreno por partida doble y mostró su nuevo look

Con Yo, Narciso, la actriz también presentó su nuevo corte de pelo: capas largas, movimiento y flequillo abierto.

Redacción

Por Redacción

Natalia Oreiro luce un nuevo corte estilo shag.

Natalia Oreiro luce un nuevo corte estilo shag.

Natalia Oreiro vuelve a marcar agenda. En el estreno de Yo, Narciso, que llegó a los cines, la actriz uruguaya no solo celebra un nuevo proyecto en la pantalla grande: también sorprendió con una renovación de su melena que ya empieza a llamar la atención.

El cambio mantiene una de las características que suele buscarse a la hora de renovarse sin hacer una transformación radical: el largo. Natalia conserva el pelo por debajo de los hombros, pero suma capas largas y desmechadas que aportan volumen, textura y movimiento.

El resultado es una melena más liviana y dinámica, con una caída natural. ¿Uno de los detalles que más se destacan? La actriz lleva un flequillo abierto, al estilo curtain bangs, que se integra progresivamente con las capas laterales y enmarca el rostro. A diferencia de uno recto, esta versión permite mayor movimiento y resulta fácil de adaptar a distintos largos y tipos de cabello.

El corte recupera así el espíritu del shag, pero en una versión más larga y relajada. Las capas desmechadas le dan ese efecto ligeramente despeinado, mientras que el flequillo aporta estructura sin quitarle naturalidad al look.

Una elección que combina cambio y versatilidad: permite actualizar la melena, sumar movimiento y mantener el largo. Un corte que, de la mano de Natalia Oreiro, se perfila como una de las apuestas para lo que queda de 2026.


Temas

Moda

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro vuelve a marcar agenda. En el estreno de Yo, Narciso, que llegó a los cines, la actriz uruguaya no solo celebra un nuevo proyecto en la pantalla grande: también sorprendió con una renovación de su melena que ya empieza a llamar la atención.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén