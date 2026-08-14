Natalia Oreiro tuvo estreno por partida doble y mostró su nuevo look

Natalia Oreiro vuelve a marcar agenda. En el estreno de Yo, Narciso, que llegó a los cines, la actriz uruguaya no solo celebra un nuevo proyecto en la pantalla grande: también sorprendió con una renovación de su melena que ya empieza a llamar la atención.

El cambio mantiene una de las características que suele buscarse a la hora de renovarse sin hacer una transformación radical: el largo. Natalia conserva el pelo por debajo de los hombros, pero suma capas largas y desmechadas que aportan volumen, textura y movimiento.

El resultado es una melena más liviana y dinámica, con una caída natural. ¿Uno de los detalles que más se destacan? La actriz lleva un flequillo abierto, al estilo curtain bangs, que se integra progresivamente con las capas laterales y enmarca el rostro. A diferencia de uno recto, esta versión permite mayor movimiento y resulta fácil de adaptar a distintos largos y tipos de cabello.

El corte recupera así el espíritu del shag, pero en una versión más larga y relajada. Las capas desmechadas le dan ese efecto ligeramente despeinado, mientras que el flequillo aporta estructura sin quitarle naturalidad al look.

Una elección que combina cambio y versatilidad: permite actualizar la melena, sumar movimiento y mantener el largo. Un corte que, de la mano de Natalia Oreiro, se perfila como una de las apuestas para lo que queda de 2026.