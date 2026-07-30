El dólar oficial profundiza la baja y amplía la calma cambiaria tras la licitación del Tesoro

El dólar oficial retrocedió a $1.488 para la venta en el mercado mayorista, su nivel más bajo en más de una semana. Así, se ubicó a 23,9% del techo de la banda cambiaria, que hoy se estableció en $1.843,63.

El dólar oficial cae a su menor valor en más de una semana

En el segmento de contado, el volumen operado superó los u$s539,5 millones. Fue en sintonía con el debilitamiento de la divisa norteamericana a nivel global.

La calma en la city surgió tras la licitación en la que Economía logró un rollover del 144,5% y colocó $12,21 billones, así como otros u$s309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029.

Los contratos de futuros anotaron bajas de hasta 0,6% para los tramos de 2026.

El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.488 para fines de julio y en torno a $1.631 en diciembre. El volumen operado totalizó los u$s1.680 millones.

A nivel minorista, el dólar bajó a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que implica que el dólar tarjeta se ubicó en los $1.963 para compras internacionales.

De acuerdo con el relevo de entidades financieras que elabora el BCRA, el tipo de cambio promedió los $1.512,02 para la venta.

El dólar blue bajó a $1.565 para la venta, luego de haber alcanzado un máximo intradiario de $1.570.

Con este desempeño, acumula un incremento de $50 en julio, equivalente al 3,3%, y se consolida como la segunda cotización más alta del mercado, solo por detrás del dólar contado con liquidación (CCL).

La estabilidad del tipo de cambio informal frente a la baja del oficial llevó la brecha cambiaria a cerca del 5,2%, el mayor nivel desde fines de diciembre de 2025.

Al mismo tiempo, el dólar MEP se contrae un 0,5% a $1.517,10 y el dólar contando con liquidación (CCL) lo hace un 1% a $1.570,42.

Así, la brecha con el tipo de cambio en el segmento mayorista es del 1,4% y 4,9%, respectivamente.

NA