Dólar a 1500 pesos: cerró junio con un alza del 5%, muy por encima de la inflación esperada del mes

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de $5 con relación al último cierre.

El dólar oficial subió 5% en junio

De sostenerse hasta el cierre de las operaciones, significará un alza de 5% en junio, una variación muy superior a la inflación esperada para el mismo período, la cual se ubicaría por debajo de 2%.

Este crecimiento dejó en rojo las operaciones de «carry trade», en las cuales se invierten los pesos a tasas altas para luego comprar una mayor cantidad de dólares. Según estimaciones, la pérdida de esta maniobra fue de 2,5%.

El menor ingreso de divisas por parte del agro y las obligaciones negociables (ON), sumado a la mayor demanda, generó la escalada del dólar durante el sexto mes.

En el segmento mayorista, el resultado es similar: cerró junio en $1.481,5 y subió 5,2% en el mes. Sin embargo, la brecha con el techo cambiario continúa siendo marcada (actualmente en $1.806,92).

Los tipos de cambio financieros terminaron muy por encima de los $1.500, donde el MEP lo hizo a $1.512,05 (+5,4% en el mes) y el Contado Con Liquidación (CCL) a $1.561,52 (+5% mensual).

El dólar «blue» o informal finalizó en $1.515 y se incrementó casi el triple (5,9%) de la inflación esperada para junio.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desaceleró el ritmo de compras y adquirió US$1.371 millones. Con el último dato que se conocerá hoy, el volumen mensual quedó como el más bajo del año.

En el frente financiero, el riesgo país cae a los 426 puntos -producto de un buen desempeño de los bonos soberanos- y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street promedian pérdidas que superan el 4%.

NA