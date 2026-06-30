Dólar a 1500 pesos: cerró junio con un alza del 5%, muy por encima de la inflación esperada del mes
La cotización del dólar registró en junio su mayor avance mensual en lo que va del año, al subir cerca de un 5% y superar ampliamente la inflación esperada. La escalada impactó en las operaciones de carry trade y estuvo impulsada por una menor liquidación de divisas y una mayor demanda en el mercado cambiario.
El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de $5 con relación al último cierre.
El dólar oficial subió 5% en junio
De sostenerse hasta el cierre de las operaciones, significará un alza de 5% en junio, una variación muy superior a la inflación esperada para el mismo período, la cual se ubicaría por debajo de 2%.
Este crecimiento dejó en rojo las operaciones de «carry trade», en las cuales se invierten los pesos a tasas altas para luego comprar una mayor cantidad de dólares. Según estimaciones, la pérdida de esta maniobra fue de 2,5%.
El menor ingreso de divisas por parte del agro y las obligaciones negociables (ON), sumado a la mayor demanda, generó la escalada del dólar durante el sexto mes.
En el segmento mayorista, el resultado es similar: cerró junio en $1.481,5 y subió 5,2% en el mes. Sin embargo, la brecha con el techo cambiario continúa siendo marcada (actualmente en $1.806,92).
Los tipos de cambio financieros terminaron muy por encima de los $1.500, donde el MEP lo hizo a $1.512,05 (+5,4% en el mes) y el Contado Con Liquidación (CCL) a $1.561,52 (+5% mensual).
El dólar «blue» o informal finalizó en $1.515 y se incrementó casi el triple (5,9%) de la inflación esperada para junio.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desaceleró el ritmo de compras y adquirió US$1.371 millones. Con el último dato que se conocerá hoy, el volumen mensual quedó como el más bajo del año.
En el frente financiero, el riesgo país cae a los 426 puntos -producto de un buen desempeño de los bonos soberanos- y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street promedian pérdidas que superan el 4%.
NA
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