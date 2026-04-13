¿Qué esperar del dólar hoy? Cotización oficial y MEP este lunes 13 de abril 2026

En la apertura de los mercados de este lunes 13 de abril 2026, las cotizaciones de dólar oficial operan con una tendencia a la estabilidad, consolidando el comportamiento observado durante la primera quincena del mes. Se consiguen en el mercado a:

$1.345 para la compra

$1.395 para la venta.

Según los datos del Banco Nación (BNA), el ancla nominal sigue marcando el ritmo del mercado mayorista, mientras que los tipos de cambio bursátiles reflejan una brecha técnica que los inversores monitorean de cerca ante el flujo de liquidaciones del sector exportador.

Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación y el promedio de los bancos este lunes 13 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1350 1400 Banco Nación 1345 1395 Banco ICBC 1345 1400 Banco BBVA 1350 1400 Banco Supervielle 1350 1400 Banco Ciudad de Bs As 1340 1400 Banco Patagonia 1350 1400 Banco Hipotecario 1350 1390 Banco Santander 1350 1400 Banco Credicoop 1350 1400 Banco Macro 1350 1400 Banco Piano 1350 1410 Banco BPN 1335 1405

Según los datos del Banco Nación (BNA), la divisa se ofrece a $1.405, un valor que funciona como el ancla de la estructura cambiaria para el resto de las entidades financieras de la City porteña.

Dólar oficial hoy: ¿cuál es el promedio de cotización entre las bancas?

En el promedio de los principales bancos privados que releva diariamente el Banco Central (BCRA), la cotización se ubica apenas por encima, promediando los $1.442, manteniendo la brecha técnica habitual entre la banca pública y la privada en esta etapa de normalización financiera.

Dólar MEP y CCL: la brecha con el Banco Nación se comprime ante la solvencia del Banco Central

En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar Bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.415,20.

Muestra así una ligera variación que lo mantiene apenas por encima de la paridad con el blue.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación), herramienta clave para la remisión de divisas al exterior, se opera a:

$1.470,80.

La brecha entre el dólar oficial y el CCL se sitúa en torno al 5%, una cifra que los analistas consideran saludable dentro del actual esquema de bandas de flotación monitoreado por el BCRA.

Dólar blue hoy: ¿a cuánto cotiza en el mercado informal este lunes 13 de abril 2026?

En tanto, el dólar blue inicia este lunes 13 de abril 2026 cotizando:

Compra : $1.370.

: $1.370. Venta: $1.390.

Es relevante destacar que, en plazas como Córdoba o Rosario, la divisa puede presentar valores ligeramente superiores debido a los costos de logística financiera.

Actualmente, la cotización del blue se encuentra prácticamente alineada con el dólar oficial para la venta, eliminando los incentivos para operaciones de arbitraje a corto plazo.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial estable en el Banco Nación, el ahorro frente al MEP supera los $450

El dólar oficial inicia la jornada en las pizarras del Banco Nación a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta. Esta estabilidad en el segmento minorista influye directamente en el dólar tarjeta, que se posiciona en los:

$1.813,50.

Este último valor, que surge de aplicar los recargos impositivos vigentes sobre el tipo de cambio oficial, sigue siendo el más alto del mercado, lo que incentiva a los ahorristas a utilizar el dólar MEP para cancelar saldos en moneda extranjera.