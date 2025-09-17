El dólar llegó el techo de la banda y el BCRA tuvo que vender U$S 53 millones

El Banco Central (BCRA) vendió este miércoles U$S 53 millones de dólares a $ 1.474,50 para sostener la cotización en el tope de la banda cambiaria.

La intervención fue confirmada por la autoridad monetaria, que precisó que de esta forma las reservas quedaron en U$S 39.777 millones.

La venta del BCRA se realizó con dólares girados por el FMI, dado que ejecutó en el techo de la banda cambiaria.

La sostenida presión compradora elevó la cotización de la divisa en el segmento mayorista desde las primeras operaciones y al promediar la rueda escaló los $ 5,5 que la separaban del tope de la franja. Allí se activó la intervención del Banco Central, tal como se había anunciado cuando se formalizó el acuerdo con el FMI.

El dólar oficial del Banco Nación quedó en $ 1.435/1.485, mientras que para los minoristas la cotización cerró en $ 1.438/1.489.

El MEP se operó en $ 1.489 y el Contado con Liquidación en $ 1.499. El “blue” cerró en $ 1.450/1.490. En Córdoba el billete en la plaza informal se pagó $ 1.505.

«Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aun lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia», dijo el ministro de Economía, Luis Caputo.

De esta forma, Caputo sugirió que la suba de la divisa fue producto de maniobras especulativas.

“No hay ningún problema, estamos absorbiendo pesos tal como lo anunciamos”, fue el mensaje que dejó trascender el Palacio de Hacienda consumada la intervención del BCRA.

La primera venta se concretó a 25 días hábiles de las elecciones legislativas, lo cual expone al Central a un estrés cambiario hasta esa fecha.

La semana pasada el Director del BCRA, Federico Furiase, había desafiado al mercado a “testear” el techo de la banda, mientras hay reservas por U$S 22.000 para defender el techo de la banda.

Los analistas entienden que las reservas netas apenas superan los U$S 6.000 millones y en caso de profundizar las ventas ese monto podría ser insuficiente.

Por otro lado, la venta de dólares de reservas ahonda el temor de los acreedores, que ven menos posibilidades en que el gobierno pueda pagar la deuda en dólares.

Disparador

Antes de la apertura de la rueda, Caputo dejó una declaración que llevó más incertidumbre al mercado al sostener que “a este precio el Tesoro Nacional no comprará dólares” y que se «buscan alternativas» para hacer frente a los vencimientos de la deuda.

La definición de Caputo llegó en un momento clave donde los inversores se desprenden de los bonos argentinos, lo cual empujó el riesgo país por encima de los 1.200 puntos básicos.

En manifestaciones en redes sociales, Caputo insistió en que se mantiene el actual sistema cambiario: “El Banco Central solo compra dólares en el piso de la banda. El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos 3 mil millones, algo por debajo de $ 1.200. Al precio actual, el Tesoro ya no compra más y en el techo de la banda, el Banco Central compra pesos para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria”. Finalmente fue lo que ocurrió pocas horas después.

Caputo afirmó que el equipo económico “siempre trabaja pensando en los escenarios no deseados” y añadió que “esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa”.

“Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas (para pagar la deuda). Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decir que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aun con muchos menos recursos que ahora”, remarcó el jefe del Palacio de Hacienda.

El panorama adverso se consolidó contra fuerte baja de los bonos que elevaron el Riesgo País a $ 1.239 puntos. También las acciones del MERVAL cayeron 0,2% y los ADRs en Nueva York.

Se aceleró la inflación mayorista

La inflación mayorista de agosto fue de 3,1% y mantuvo la aceleración que se había visto el julio (2,8%).

Este salto tiene base en la suba del dólar que se inició a fines de julio. Los productos importados aumentaron 2,9%, mientras que los nacionales lo hicieron 3,1%.