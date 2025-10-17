El dólar quedó cerca del techo de la banda este viernes: volvió a subir pese a la intervención de EE.UU.

A poco más de una semana para las elecciones, el dólar quedó cerca del techo de la banda pese a la intervención de Estados Unidos. La divisa encadena con esta jornada cuatro días de subas consecutivas. El tipo de cambio oficial incrementó 3,4%, mientras que MEP y CCL superaron los $1.500.

En la apertura de la rueda, el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington también intervino en el dólar Contado Con Liquidación -además del oficial- el pasado jueves.

Desde Ámbito Financiero indicaron que la estimación de los operadores es que el Tesoro vendió unos U$S 160 millones y, sin contar esta jornada, ya compró pesos por unos U$S 500 millones en tres ruedas.

Sin embargo, la fuerte presión pudo más y el dólar oficial mayorista subió 48 pesos (3,4%) en el día, a $1.450 para la venta.

Asimismo, durante la jornada llegó a tocar su valor más alto desde el récord de hace un mes, el pasado 19 de septiembre, a $1.475. «Bancos que operan ventas del Tesoro americano salieron a vender al cierre», trascendió desde los mercados.

Además de la incertidumbre electoral, a la demanda se sumó una fuerte inyección de liquidez por unos $2,1 billones que quedaron tras la renovación parcial de Lecap esta semana.

De esta manera, el tipo de cambio quedó a solo 2,7% (37 pesos) del techo de la banda de flotación ($1.489,1). La demanda de este viernes fue de aproximadamente unos USD 724,4 millones.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas descontaron USD 533 millones (-1,3%) y quedaron en un mínimo desde el 25 de septiembre a USD 41.168 millones.

MEP y CCL superaron los $1.500

En Banco Nación, por su parte, la cotización aumentó a $1.475, unos 50 pesos, y hasta llegó a tocar un máximo intradiario de $1.485.

Según estimó el Banco Central (BCRA), el dólar minorista también trepó casi $50 pesos y quedó en $1.491,20.

Mientras tanto, los financieros superaron el techo de 1500 pesos: el dólar MEP aumentó a $1.541,49 (+4,6%) y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.543,69 (+3,5%).

Porúltimo, el dólar blue subió $20 hasta los $1.485 y el dólar cripto se vende este viernes a la tarde alrededor de $1.515,66, según Bitso.