Suben las tasas y crecen los rendimientos: ¿qué billeteras virtuales pagan hasta 75% anual a sus clientes?

Las billeteras virtuales están más que listas para seguir captando los pesos de los ahorristas. Mientras las tasas permaneces desreguladas, varias reconocidas plataformas financieras subieron sus rendimientos y superaron notablemente la barrera del 70% de la Tasa Nominal Anual (TNA). Mirá cuáles son las que pagan más.

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales en Argentina son muy dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas para los ahorristas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Qué billeteras virtuales pagan hasta 75% anual a sus clientes

En un relevamiento realizado por la cuenta especializada @tasas_ar y compartido por Noticias Argentinas, hasta el jueves 16 de octubre, el ranking de las billeteras virtuales con mayores rendimientos se compuso de la siguiente manera:

Cocos: 75,00% Lemon: 72,58% LB Finanzas: 68,64% Personal Pay: 66,30% Fiwind: 65,00%

Estas primeras cinco plataformas se despegaron del resto por ofrecer tasas mucho más atractivas para quienes buscan una alternativa al plazo fijo tradicional.

En tanto las billeteras como Mercado Pago y NaranjaX se terminaron posicionando muy por debajo. El mismo relevamiento mostró que las plataformas más populares se posicionaron en el siguiente orden:

Ualá: 40,00% Brubank: 40,00% Prex: 38,18% Naranja X: 35,00% Mercado Pago: 33,70%

Con información de Noticias Argentinas