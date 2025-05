El dólar se encendió y habló el gobierno de Javier Milei: preparados para «cualquier cimbronazo»

El dólar volvió al centro de la escena económica en el cierre de la semana por el incremento de la cotización oficial y la visión del Gobierno nacional de que no hay motivos para esperar saltos cambiarios y que, por el contrario, están dadas las condiciones para que baje.

La pizarra del Banco Nación cerró este viernes a $ 1.150 para la compra y $ 1.200 para la venta, lo que implica una suba de $ 50 en cinco días.

Operadores de mercado argumentan que este movimiento se debe a una multiplicidad de factores, entre los que se destaca una sostenida demanda de importadores, pero también el pago de deudas provinciales y una mayor circulación de pesos luego de la licitación del miércoles.

Un informe de Portfolio Personal señaló que en los últimos días, Buenos Aires canceló compromisos por U$S 330 millones, que se suman a U$S 18 millones de Córdoba y U$S 56 millones de Salta.

Acerca del impacto de la licitación, los analistas explican que dada como fue la adjudicación cerca de $ 1.15 billón (equivalente a los dólares tomados) salieron de la cuenta del Tesoro hacia los bancos para pagar los vencimientos expandiendo la base monetaria, lo cual pudo tener efecto en el mercado cambiario.

A diferencia de ruedas anteriores, no se observó “actividad inusual” dentro del mercado de futuros, con lo cual se infiere que no hubo intervención oficial para frenar el deslizamiento de los últimos días.

Dólar oficial: aumentó más de $50 en una semana

En el mercado mayorista, el dólar culminó mayo en $ 1.179 y 1.188 para ambas puntas. Así aumentó $ 55 en la semana. En todo el mes el ajuste fue de 1,54% y en el año de 15%.

Al compás de este movimiento, el dólar MEP completó el mes en $ 1.193, con un alza de 0,85%. En los primeros cinco meses el alza fue de solo 2,6%. El Contado con Liquidación finalizó el período en $ 1.203, apenas $ 8 más que en el inicio. En lo que va del año el avance es de 2,4%.

A contramano de lo que ocurrió en los últimos años, el “dólar blue” se convirtió en el más barato, al cerrar este viernes en $ 1.160 y $ 1.180, comprador y vendedor, respectivamente.

Durante el período no hubo intervención directa del Banco Central en el mercado spot (de contado) y las reservas brutas quedaron en U$S 36.854 millones el último día de mayo.

Javier Milei insiste que bajará

La suba del dólar de la última semana lejos esta de ser una preocupación para el gobierno, si no que, por el contrario, el presidente, Javier Milei, insiste en que bajará.

En una columna publicada en un portal de noticias, el jefe de Estado respondió a quienes cuestionan la pretensión del gobierno de que el precio del dólar “vaya al piso de la banda”, principalmente porque afectará el nivel de actividad.

Tras enumerar los sectores que están en pleno crecimiento como petróleo, energía y minería y la reinserción de la Argentina en el mercado internacional, Milei consideró que “resulta claro que vamos camino a un peso más apreciado, lo cual no debería ser motivo de preocupación”.

De acuerdo a la visión del presidente “las divisas que ingresen por dichos sectores se volcarán en el sector no transable de la economía (esto es, servicios), donde no solo dicho sector es más intensivo en mano de obra, sino que, además la velocidad de creación de dichos puestos de trabajo es mucho más elevada”.

El cuadro de situación que bosqueja el presidente contra lo que se conoce como la “Enfermedad holandesa” (apreciación de la moneda por mejoras en un sector en detrimento del resto) infiere que confía en la “teoría del derrame”.

Luis Caputo y el dólar: «Preparados para cualquier cimbronazo»

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó este viernes en un seminario en la provincia de Tucumán, donde descartó problemas por la suba del dólar y volvió a pedir que se usen para transacciones domésticas.

“El sistema está preparado para cualquier cimbronazo”, enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda.

Durante la exposición, Caputo afirmó que “tener la plata en el colchón o en una caja de seguridad es un mal negocio” y pidió que se vuelquen a la economía.

El funcionario junto a su equipo económico se reunió en las últimas horas con empresarios automotrices para que comiencen a ofrecer crédito en dólares.

La respuesta llegó enseguida de parte de una automotriz de primera línea que fabrica en el país y decidió salir al mercado con una pick up a pagar en cuotas en dólares a una tasa de 10% anual.

La insistencia para que se use el dólar como moneda de uso diario se debe a la necesidad del gobierno de “aceitar” la actividad económica, dado que la promocionada “falta de pesos” además de no presionar contra el dólar, es un obstáculo para que aumente la demanda minorista.