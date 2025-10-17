Dólar hoy: precios oficiales y blue del viernes 17 de octubre 2025, todas las cotizaciones

Dólar hoy: la cotización de este viernes 17 de octubre 2025. En esta nota, encontrá el precio del dólar blue, el oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL). Una guía de servicio fundamental con toda la información que necesitás para tomar decisiones inteligentes con tu dinero.

Entonces, el Dólar Oficial abre sus operaciones este viernes 17 de octubre 2025 en:

$1.440 en Banco Nación.

Mientras que el Dólar Blue arranca en:

$1.465 para la venta.

El Dólar en el Banco Provincia de Neuquén inicia cotizando en:

$1.440 para la venta

A continuación, repasamos todos los precios de apertura de la rueda financiera de las divisas (MEP y CCL) y conocé el contexto en el que evoluciona la moneda estadounidense hoy, viernes 17 de octubre 2025.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos hoy: cotizaciones viernes 17 de octubre 2025

Cómo inician hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este viernes 17 de octubre 2025: el dólar oficial en Banco Nación empieza en $1.390 para la compra y en $1.440 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así se activan hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1390 1440 Banco Nación 1390 1440 Banco ICBC 1385 1445 Banco BBVA 1385 1440 Banco Supervielle 1401 1441 Banco Ciudad de Bs As 1370 1430 Banco Patagonia 1390 1440 Banco Santander 1395 1445 Banco Galicia Más 1395 1445 Banco Credicoop 1360 1410 Banco Macro 1370 1450 Banco Piano 1385 1460 Banco BPN 1370 1440

Dólar oficial en Neuquén hoy: cotizaciones del viernes 17 de octubre 2025

Al cierre de la semana, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) la venta del dólar abre este viernes 17 de octubre 2025 cotizando en:

$1.370 para la compra .

. $1.440 para la venta.

Dólar blue Neuquén y Río Negro hoy: cotizaciones viernes 17 de octubre 2025

El dólar blue inicia en estos valores, este viernes 17 de octubre 2025:

Para la compra: $1.445

Para la venta: $1.465

Los dólares financieros operan este viernes 17 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.473,52

Dólar CCL:

Apertura: $1.491,34

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.859 en octubre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: